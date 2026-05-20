Siêu sao Cristiano Ronaldo dự đoán chính xác khi cho rằng Arsenal sẽ là đội vô địch Premier League mùa này.

Ronaldo nói đúng về Arsenal.

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Piers Morgan hồi tháng 11/2025, siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ quan điểm về cuộc đua vô địch Premier League 2025/26. Khi đó, Ronaldo dành nhiều lời khen cho Arsenal, đội thể hiện phong độ ấn tượng dưới thời HLV Mikel Arteta.

Khi được hỏi liệu Arsenal có thể vô địch Premier League hay không, Ronaldo trả lời: “Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Premier League là giải đấu rất khó lường vì trình độ giữa các đội bóng hàng đầu khá cân bằng. Nhưng tôi không nghĩ Man City sẽ vô địch mùa này vì khoảng cách điểm số quá xa”.

CR7 cho rằng Arsenal đang có đầy đủ yếu tố để cạnh tranh danh hiệu sau nhiều mùa giải liên tiếp về nhì. Theo cựu sao MU, sự ổn định trong lối chơi và khả năng duy trì phong độ là điểm khác biệt lớn của đội bóng Bắc London ở mùa giải năm nay.

Tiên đoán của Ronaldo về Arsenal thành sự thật. Ảnh: Reuters.

Lời tiên đoán của Ronaldo trở thành sự thật vào rạng sáng 20/5, khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng 37 Premier League. Kết quả này đủ để Arsenal sớm vô địch giải đấu trước một vòng đấu, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài suốt 22 năm.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV ca ngợi khả năng dự đoán của Ronaldo. Một tài khoản viết: “Tầm nhìn của Ronaldo rất chính xác”. Một người hâm mộ khác nhận xét: “CR7 hiểu Arsenal hơn cả nhiều CĐV của đội bóng ở thời điểm then chốt”. Một bình luận khác cho rằng: “Từng lời Ronaldo nói đều đúng sau hơn nửa năm”.

Ngoài chức vô địch Premier League, Arsenal còn đứng trước cơ hội giành thêm danh hiệu Champions League khi đối đầu PSG ở trận chung kết diễn ra ngày 30/5.

