Hàng công hơn 500 triệu euro của Brazil tại World Cup 2026

Vinicius Junior tiếp tục là đầu tàu trên hàng công Brazil. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid được định giá tới 150 triệu euro (theo Transfermarkt) nhờ tốc độ bùng nổ, kỹ thuật rê bóng đẳng cấp và khả năng tạo đột biến trong những trận cầu lớn.
Raphinha cũng là quân bài quan trọng bên cánh phải. Cầu thủ của Barcelona mang đến kinh nghiệm, khả năng dứt điểm từ xa cùng những tình huống xử lý giàu kỹ thuật. Raphinha hiện được định giá 80 triệu euro.
Trong vai trò trung phong, Matheus Cunha nổi bật với khả năng liên kết lối chơi và di chuyển linh hoạt. Tiền đạo của Manchester United đang đạt độ chín trong sự nghiệp ở tuổi 26, với mức định giá 70 triệu euro.
Igor Thiago là mẫu tiền đạo thiên về sức mạnh và khả năng không chiến. Chân sút của Brentford hứa hẹn mang lại nhiều giải pháp trong các trận đấu cần sự áp đảo về thể hình và hiện có mức giá 50 triệu euro.
Gabriel Martinelli là đại diện tiêu biểu cho sức trẻ của “Selecao” bên cánh trái. Ngôi sao Arsenal được định giá 45 triệu euro, gây ấn tượng bởi nguồn năng lượng dồi dào, tốc độ và khả năng pressing liên tục suốt trận đấu.
Ở cánh đối diện, Rayan được xem là phát hiện mới đầy tiềm năng của bóng đá Brazil. Dù mới 19 tuổi, cầu thủ của Bournemouth được định giá 40 triệu euro. Khả năng hoạt động liên tục cùng tốc độ tốt giúp Rayan ghi điểm trong mắt HLV Carlo Ancelotti.
Sau nửa mùa giải tỏa sáng tại Lyon, Endrick được trao cơ hội dự World Cup 2026. Tài năng sinh năm 2006 có mức giá 35 triệu euro và đang nỗ lực thích nghi với cường độ thi đấu tại châu Âu.
Luiz Henrique, tiền đạo 25 tuổi của Zenit, mang tới sự khác biệt nhờ khả năng hoạt động rộng và chơi bóng trực diện. Cầu thủ chạy cánh này được định giá 24 triệu euro và được xem là phương án tạo đột biến từ ghế dự bị cho tuyển Brazil.
Neymar là trường hợp tạo ra tranh cãi nhất ở tuyển Brazil. Dù không có mùa giải bùng nổ trong màu áo Santos, anh vẫn được HLV Ancelotti triệu tập dự World Cup 2026 nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Transfermarkt định giá Neymar ở mức 10 triệu euro.
