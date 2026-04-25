Dàn tiền đạo đáng xem ở World Cup 2026

Lionel Messi, nhà đương kim vô địch thế giới 2022, nhiều khả năng bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Dù đã 38 tuổi, anh vẫn duy trì phong độ cao và được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng.
Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn giữ được hiệu suất ghi bàn đáng nể. World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối để anh chinh phục danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.
Được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ mới, Kylian Mbappe nổi bật với tốc độ và khả năng săn bàn sắc bén. Anh là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.
Tiền đạo người Na Uy, Erling Haaland, lần đầu góp mặt tại một kỳ World Cup. Anh gây ấn tượng với thể hình vượt trội và hiệu suất ghi bàn đáng sợ, khiến bất kỳ hàng thủ nào cũng phải dè chừng.
Ngôi sao Brazil, Vinicius Junior, sở hữu tốc độ và kỹ thuật điêu luyện. Anh đang trở thành mũi tấn công chủ lực của “Selecao”, thay thế vai trò mà Neymar để lại trong hành trình chinh phục danh hiệu.
Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane, là mẫu tiền đạo toàn diện với khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo. Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp anh luôn là điểm tựa trên hàng công của “Tam sư” ở các giải đấu lớn.
Lamine Yamal, 18 tuổi, sẽ trải qua kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Với tài năng đã được khẳng định ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, anh mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ.
Alexander Isak trải qua mùa giải không như kỳ vọng do ảnh hưởng của chấn thương. Người hâm mộ đang chờ đợi màn trở lại mạnh mẽ của anh tại giải đấu lớn sắp tới trên đất Mỹ, Canada và Mexico.
Mohamed Salah, ngôi sao số một của Ai Cập, vẫn là biểu tượng tấn công với tốc độ và khả năng dứt điểm chính xác. Anh luôn biết cách tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng.
Đội trưởng tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min, gây ấn tượng với lối chơi tốc độ và tinh thần thi đấu bền bỉ. Anh là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá châu Á tại giải đấu sắp tới.
Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.