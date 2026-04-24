Greenwood bị tố mắc bệnh ngôi sao

Những tranh cãi xung quanh tiền đạo Mason Greenwood tại Marseille đang trở thành chủ đề nóng tại Ligue 1.

Trong cuộc trao đổi trên RMC Sport, cựu tiền vệ Younes Belhanda thẳng thắn bày tỏ lo ngại về sự chuyên nghiệp của Greenwood trong các buổi tập tại trung tâm Robert Louis-Dreyfus. Theo những gì ông nghe được, tiền đạo người Anh không thực sự tuân thủ kỷ luật chung của đội.

Belhanda cho rằng Greenwood có dấu hiệu được hưởng “đặc quyền” riêng, điều dễ gây ra sự khó chịu trong nội bộ đội bóng.

“Cậu ấy làm những gì mình muốn trong lúc tập luyện", Belhanda tiết lộ, đồng thời nhấn mạnh rằng tài năng không thể bù đắp cho việc thiếu tinh thần tập thể.

Những thông tin này đặt ra câu hỏi lớn về mức độ ảnh hưởng của Greenwood tới bầu không khí chung tại Marseille.

Thực tế, Greenwood vẫn đang là trụ cột quan trọng trên hàng công của đội bóng thành phố cảng. Mùa này, anh ghi 25 bàn và đóng góp 10 kiến tạo sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường, một con số đủ để khẳng định đẳng cấp.

Tuy nhiên, theo Belhanda, một cầu thủ giữ vai trò “đầu tàu” không chỉ cần thể hiện trên sân mà còn phải làm gương trong tập luyện và sinh hoạt. “Cậu ấy phải đưa ra hình mẫu đúng đắn, cả trong và ngoài sân cỏ", cựu tiền vệ này nhấn mạnh.

Hiện tại, Marseille đứng thứ 6 tại Ligue 1 với 52 điểm, kém nhóm dự Champions League 2 điểm. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định với chỉ 1 chiến thắng trong 4 trận gần nhất khiến áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Habib Beye, người vừa tiếp quản đội bóng sau khi Roberto De Zerbi rời ghế nóng hồi tháng 2.

