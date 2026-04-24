Hồi kết cho trận đấu thảm hoạ của Tottenham

  • Thứ sáu, 24/4/2026 06:13 (GMT+7)
Tottenham Hotspur vừa nhận án phạt từ UEFA trong lúc đội bóng vẫn chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng tại Premier League.

Tottenham có trận đấu ác mộng trên sân của Atletico Madrid.

Tottenham Hotspur tiếp tục đón tin xấu khi bị UEFA xử phạt sau trận đấu hỗn loạn với Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League 2025/26 hôm 11/3.

Theo quyết định được công bố từ UEFA Spurs bị phạt 10.000 euro vì chậm trễ khiến trận đấu bắt đầu muộn. Ngoài ra, đại diện Bắc London còn chịu thêm 10.000 euro tiền phạt về lỗi "đội bóng có hành vi không đúng mực" do nhận 5 thẻ vàng trong cuộc đối đầu căng thẳng tại thủ đô Tây Ban Nha.

Đó là trận đấu phản ánh rõ mùa giải thảm hoạ của Tottenham. Đội bóng Anh bị dẫn 0-4 ngay giữa hiệp một. Thủ môn Antonin Kinsky bị HLV khi đó là Igor Tudor rút ra chỉ sau 17 phút sau hai sai lầm dẫn đến bàn thua.

Spurs thua 2-5 ở lượt đi và bị loại với tổng tỷ số 5-7 sau khi thắng 3-2 ở trận lượt về trên sân nhà. Sau thất bại đó, Tudor phải rời ghế nóng và nhường chỗ cho Roberto De Zerbi.

Tuy nhiên, bài toán của Tottenham lúc này không còn nằm ở châu Âu mà là cuộc chiến sinh tồn trong nước. Đội bóng thành London đang xếp thứ 18 và chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm do kém West Ham 2 điểm.

De Zerbi đã ký hợp đồng 5 năm nhưng lập tức đối mặt áp lực lớn. Nhà cầm quân người Italy thậm chí cho CLB tuyển chuyên gia tâm lý mới cho đội một, sau khi thừa nhận cầu thủ cần được vực dậy về tinh thần.

Sau trận hòa 2-2 đầy đau đớn trước Brighton & Hove Albion hôm 18/4, De Zerbi cố gắng truyền lửa cho toàn đội bằng tuyên bố Tottenham vẫn có thể thắng cả 5 trận còn lại.

Cuối tuần này, Spurs sẽ bước vào trận cầu sống còn với Wolverhampton Wanderers trên sân khách. Trong bối cảnh khủng hoảng bủa vây, mọi sai lầm lúc này đều có thể phải trả giá bằng cả mùa giải.

Son Heung-min bị nhắc tên trong khủng hoảng của Tottenham

Truyền thông Anh từng thừa nhận Tottenham mắc sai lầm lớn khi để Son Heung-min rời đi.

10 giờ trước

Tâm lý Tottenham khủng hoảng chưa từng có

Tottenham Hotspur buộc phải mở chiến dịch chữa lành tinh thần cầu thủ sau chuỗi sa sút khiến đội bóng lún sâu vào cuộc đua trụ hạng.

14 giờ trước

Xavi Simons lạc bước ở Tottenham

Rời RB Leipzig với giá gần 70 triệu euro để bứt lên đẳng cấp mới, Xavi Simons lại đang mắc kẹt trong một Tottenham hỗn loạn và xuống dốc.

20:17 21/4/2026

Highlights Tottenham 2-2 Brighton Đêm 18/4, Tottenham hòa Brighton với tỷ số 2-2 thuộc vòng 33 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đào Trần

    Đọc tiếp

    Leicester mat tat ca hinh anh

    Leicester mất tất cả

    17 phút trước 06:13 24/4/2026

    0

    Từ nhà vô địch Premier League đến bờ vực tài chính và rớt xuống League One, Leicester City đang trả giá cho nhiều năm sống vượt khả năng.

    Carrick len tieng ve tuong lai tai MU hinh anh

    Carrick lên tiếng về tương lai tại MU

    27 phút trước 06:03 24/4/2026

    0

    Michael Carrick khẳng định ông chưa vội đòi câu trả lời về tương lai, trong lúc Manchester United đứng trước quyết định quan trọng sau mùa giải.

    FIFA day song vi de xuat cuu Italy hinh anh

    FIFA dậy sóng vì đề xuất cứu Italy

    27 phút trước 06:03 24/4/2026

    0

    Ý tưởng đưa Italy thay Iran dự World Cup 2026 không chỉ gây sốc, mà còn phơi bày nguy cơ bóng đá bị chi phối bởi chính trị và đặc quyền.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

