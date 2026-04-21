Xavi Simons lạc bước ở Tottenham

Rời RB Leipzig với giá gần 70 triệu euro để bứt lên đẳng cấp mới, Xavi Simons lại đang mắc kẹt trong một Tottenham hỗn loạn và xuống dốc.

Xavi Simons là một trong những cái tên được săn đón nhất châu Âu mùa hè 2025. Sau thời gian phát triển ấn tượng tại RB Leipzig, tiền vệ người Hà Lan được xem là ngôi sao sẵn sàng bước lên sân khấu lớn.

Chelsea theo đuổi anh. Bayern Munich quan tâm nghiêm túc. Nhưng người chiến thắng cuối cùng là Tottenham Hotspur. Đội bóng London chi gần 60 triệu euro phí cố định, nâng tổng thương vụ lên khoảng 70 triệu euro kèm phụ phí. Họ không mua Simons chỉ để bổ sung đội hình. Họ mua anh như gương mặt trung tâm cho dự án mới.

Đó là lúc mọi thứ nghe rất hợp lý. Tottenham cần sức sáng tạo. Simons cần bước nhảy lớn. Premier League cần thêm một nghệ sĩ trẻ giàu đột biến. Nhưng bóng đá không vận hành bằng ý tưởng đẹp.

Tài năng thật, bối cảnh sai

Simons không phải bản hợp đồng tệ. Vấn đề nằm ở nơi anh đặt chân tới.

Tottenham mùa này là tập thể thiếu ổn định. Họ thay đổi liên tục về nhịp chơi, mong manh ở hàng thủ và hiếm khi tạo cảm giác kiểm soát được trận đấu. Một đội bóng như vậy rất khó trở thành môi trường lý tưởng cho cầu thủ sáng tạo.

Những người như Simons cần cấu trúc rõ ràng phía sau để phát huy phẩm chất phía trước. Họ cần đồng đội di chuyển đúng thời điểm, hệ thống tạo khoảng trống và sự ổn định đủ lâu để hình thành liên kết.

Tottenham không mang lại điều đó. Kết quả là Simons có những khoảnh khắc lóe sáng, nhưng chỉ dừng ở khoảnh khắc. Sau 40 trận, anh ghi 5 bàn và có 6 kiến tạo. Với một cầu thủ giá gần 70 triệu euro, đây là con số khó tạo cảm giác thuyết phục.

Tất nhiên, thống kê không kể hết câu chuyện. Simons vẫn cho thấy kỹ thuật mềm mại, khả năng xoay trở tốt và nhãn quan chuyền bóng sắc bén. Nhưng giữa một đội bóng rối loạn, phẩm chất ấy giống ánh đèn nhỏ giữa cơn bão.

Một ngôi sao tấn công có thể cứu vài trận. Nhưng không ai tự mình cứu được cả dự án lỗi nhịp.

Tottenham đang nuốt chửng Simons

Điều đáng lo nhất không phải số bàn thắng, mà là cảm giác Simons đang bị kéo xuống bởi môi trường xung quanh. Tottenham trải qua chuỗi 15 trận không thắng và rơi vào nhóm xuống hạng. Khi đội bóng liên tục thất bại, mọi bản hợp đồng đắt giá đều trở thành bia ngắm. Simons không ngoại lệ.

Trận gặp Brighton & Hove Albion là ví dụ rõ nhất. Anh ghi bàn, ăn mừng đầy cảm xúc cùng khán giả rồi đăng thông điệp tích cực trên mạng xã hội. Nhưng phản ứng từ một bộ phận CĐV lại dữ dội.

Trong mắt họ, không có gì để ăn mừng khi CLB đang chìm xuống. Đó là mặt tối của những đội bóng khủng hoảng. Ngay cả khoảnh khắc tích cực cũng bị nhìn bằng sự cay đắng.

Simons đang học bài học mà nhiều tài năng trẻ từng trải qua: chọn CLB quan trọng không kém chọn giải đấu.

Rời Leipzig, anh rời một môi trường phát triển cầu thủ bài bản để bước vào nơi giàu ánh sáng hơn nhưng thiếu nền móng hơn. Ở Đức, Simons có thể tăng tốc sự nghiệp trong hệ thống rõ ràng. Ở London, anh phải vừa chơi bóng vừa chống chọi sự hỗn loạn.

Điều đó không có nghĩa thương vụ này đã thất bại hoàn toàn. Simons vẫn trẻ, vẫn giàu tiềm năng và đủ khả năng bùng nổ nếu Tottenham tái cấu trúc đúng cách. Nhưng ở hiện tại, cảm giác rõ ràng nhất là thời điểm chuyển đi của anh đã sai.

Trong bóng đá đỉnh cao, tài năng mở cánh cửa đầu tiên. Còn lựa chọn đúng bối cảnh mới quyết định bạn đi xa đến đâu. Xavi Simons có đủ tài năng để thành ngôi sao lớn. Nhưng tại Tottenham lúc này, tài năng ấy đang bị mắc kẹt.