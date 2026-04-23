Tâm lý Tottenham khủng hoảng chưa từng có

  • Thứ năm, 23/4/2026 16:43 (GMT+7)
Tottenham Hotspur buộc phải mở chiến dịch chữa lành tinh thần cầu thủ sau chuỗi sa sút khiến đội bóng lún sâu vào cuộc đua trụ hạng.

Tâm lý của các cầu thủ Tottenham đang suy giảm nghiêm trọng.

Tottenham Hotspur có động thái hiếm thấy giữa giai đoạn khủng hoảng khi đăng tuyển chuyên gia tâm lý thể thao để làm việc cùng đội một.

Theo Telegraph, ban lãnh đạo Spurs muốn giảm tải áp lực tinh thần cho các cầu thủ, những người liên tục nhận cú sốc trong mùa giải đầy biến động. Đội bóng thành London vẫn chưa thắng trận nào tại Premier League trong năm 2026 và đang đối mặt nguy cơ rớt hạng.

Trận hòa 2-2 trước Brighton & Hove Albion hôm 18/4 là ví dụ rõ nhất. Tottenham dẫn trước nhưng vẫn đánh rơi chiến thắng vì bàn gỡ ở phút bù giờ. Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ đổ gục xuống sân. Xavi Simons, người ghi bàn thứ hai, gần như bật khóc vì thất vọng.

Tân HLV Roberto De Zerbi được cho là nhanh chóng nhận ra vấn đề lớn nhất không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở trạng thái tinh thần của toàn đội. Nhà cầm quân người Italy muốn khôi phục niềm tin cho phòng thay đồ trước chuyến làm khách mang tính sống còn trên sân của Wolverhampton.

Thông báo tuyển dụng của Tottenham cho biết CLB đang tìm một chuyên gia tâm lý hiệu suất cấp cao, trực tiếp làm việc tại trung tâm huấn luyện Hotspur Way. Người được chọn sẽ hỗ trợ cá nhân cho cầu thủ, phối hợp cùng ban huấn luyện và xây dựng văn hóa thi đấu vững vàng về tâm lý.

Nguồn tin cũng cho biết Tottenham đồng thời tìm chuyên gia tâm lý riêng cho đội nữ. Ban lãnh đạo đội bóng hy vọng động thái này có thể cứu mùa giải hiện tại dù nó đến hơi muộn.

Xavi Simons lạc bước ở Tottenham

Rời RB Leipzig với giá gần 70 triệu euro để bứt lên đẳng cấp mới, Xavi Simons lại đang mắc kẹt trong một Tottenham hỗn loạn và xuống dốc.

Tottenham chạm đáy lịch sử

Tottenham chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng tại Premier League mùa này và lịch sử cũng không đứng về phía họ.

Hơn 1 triệu lượt xem siêu phẩm của Mitoma

Tiền vệ Kaoru Mitoma gây sốt với bàn thắng vào lưới Tottenham Hotspur trong trận hòa 2-2 của Brighton thuộc vòng 33 Premier League.

Highlights Tottenham 2-2 Brighton Đêm 18/4, Tottenham hòa Brighton với tỷ số 2-2 thuộc vòng 33 Premier League.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Barcelona dau dau song thieu Lamine Yamal hinh anh

Barcelona đau đầu sống thiếu Lamine Yamal

Barcelona bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải mà không có Lamine Yamal, ngôi sao đang tạo ảnh hưởng lớn nhất trên hàng công.

World Cup xa dan voi Lamine Yamal hinh anh

World Cup xa dần với Lamine Yamal

Chuyên gia y học thể thao Ripoll cảnh báo chấn thương của Lamine Yamal có nguy cơ tái phát cao, khiến cơ hội dự World Cup 2026 trở nên mong manh.

