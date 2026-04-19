Hơn 1 triệu lượt xem siêu phẩm của Mitoma

Highlights Tottenham 2-2 Brighton Đêm 18/4, Tottenham hòa Brighton với tỷ số 2-2 thuộc vòng 33 Premier League.

Dù không có tên trong đội hình xuất phát của Brighton ở trận đấu đêm 18/4, Mitoma vẫn trở thành nhân vật chính. Anh được tung vào sân chỉ sau 20 phút bóng lăn do Diego Gomez dính chấn thương nặng.

Tình huống bất đắc dĩ đó lại mở ra cơ hội để cầu thủ người Nhật Bản thể hiện giá trị. Từ đường chuyền ra phía cột xa của Pascal Gross ở phút 45+3, Mitoma tung cú sút bóng sống uy lực, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới trong sự bất lực của hàng thủ Tottenham.

Trên sóng BBC, cựu tiền vệ Tottenham, Andy Reid, bày tỏ sự thán phục: "Một bàn thắng không thể tin nổi. Kỹ thuật xử lý và dứt điểm của Mitoma là hoàn hảo".

Trên mạng xã hội, đoạn clip Mitoma ghi bàn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một CĐV bình luận: "Siêu phẩm đẹp nhất sự nghiệp Mitoma là đây". Một người hâm mộ khác cho biết: "Kỹ năng xử lý và dứt điểm của Mitoma xứng đáng được điểm 10".

Sau ít giờ, đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng, cho thấy đẳng cấp của ngôi sao người Nhật Bản trong màu áo Brighton.

Mùa này, Mitoma ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo sau 22 trận. Dù không còn duy trì phong độ bùng nổ như trước, tuyển thủ Nhật Bản vẫn là một trong những cầu thủ chạy cánh đáng gờm tại Premier League.

