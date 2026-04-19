Hà Nhuận Đông tái hiện hình tượng Hạng Vũ, làm bùng nổ sân bóng đá

Tối 18/4, đội Túc Thiên tạo nên cú hích truyền thông ấn tượng ở trận gặp Nam Kinh thuộc giải Tô Siêu 2026.

Hình tượng gây chú ý của Hà Nhuận Đông.

Trong bối cảnh nhân vật Hạng Vũ bùng nổ mạnh mẽ thời gian qua, ban tổ chức giải đấu quyết định phục dựng bộ chiến giáp từng xuất hiện trong phim Hán Sở truyền kỳ và mời Hà Nhuận Đông trực tiếp hóa thân thành vị tướng lĩnh để cổ vũ trước giờ bóng lăn.

Màn xuất hiện còn được dàn dựng công phu với đoàn kỵ binh diễu hành quanh sân, tái hiện không khí hào hùng gắn liền với quê hương Hạng Vũ là vùng Túc Thiên (Giang Tô, Trung Quốc). Màn chào sân nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, biến trận đấu thành sự kiện giải trí, thể thao đặc biệt.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ giải "Tô Siêu 2026" diễn ra ngày 18/4. Nhà tài trợ thậm chí còn liên hệ đội ngũ thiết kế năm xưa để tái tạo nguyên bản bộ giáp, nhằm mang đến hình ảnh chân thực nhất của "Tây Sở Bá Vương".

Sức hút của Hà Nhuận Đông thời gian gần đây tăng mạnh khi hình tượng Hạng Vũ bất ngờ gây sốt trở lại trên mạng xã hội, đạt hàng tỷ lượt xem. Dù không có tác phẩm mới, nam diễn viên vẫn trở thành tâm điểm nhờ hình ảnh võ tướng mạnh mẽ, được khán giả trẻ yêu thích và lan truyền rộng rãi.

Phát biểu về sự trở lại bất ngờ của vai diễn sau hơn một thập kỷ, Hà Nhuận Đông thừa nhận đó là cảm xúc đặc biệt. Anh khẳng định nhân vật từng gắn bó nay được khán giả đón nhận trở lại, như một giấc mơ đẹp trong sự nghiệp.

Màn kết hợp giữa bóng đá và văn hóa lần này giúp Túc Thiên tạo lợi thế tinh thần và chung cuộc giành chiến thắng 2-0, đồng thời cho thấy cách làm mới đầy sáng tạo trong việc thu hút khán giả.