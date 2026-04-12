Bê bối dàn xếp tỷ số chấn động bóng đá Trung Quốc

  • Chủ nhật, 12/4/2026 11:23 (GMT+7)
Vụ dàn xếp tỷ số gây sốc vừa xảy ra tại giải U10 Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ, khi những cầu thủ mới 10 tuổi bị chỉ đạo ghi bàn vào lưới nhà để toan tính kết quả.

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đang điều tra vụ bê bối.

Theo Sina Sports, vụ việc xảy ra ngày 4/4 tại giải bóng đá trẻ quốc gia khu vực Bắc Kinh. Trong trận đấu giữa hai đội ở bảng B, các cầu thủ liên tục tự đưa bóng vào lưới nhà một cách bất thường. Đội này ghi 3 bàn phản lưới, đội kia đáp trả bằng 2 bàn tương tự, trong khi thủ môn gần như không có phản xạ cản phá.

Theo kết luận của Liên đoàn Bóng đá Bắc Kinh, hành vi xuất phát từ toan tính chiến thuật. Hai đội muốn né đối thủ mạnh ở vòng loại trực tiếp. Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban huấn luyện.

Án phạt nhanh chóng được đưa ra. Hai đội bị loại khỏi giải, các HLV và lãnh đội bị cấm hoạt động một năm, sau đó nâng lên thành cấm vĩnh viễn mọi hoạt động bóng đá tại Bắc Kinh và đề xuất đưa vào danh sách đen. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng vào cuộc, phối hợp điều tra toàn diện.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng khi một đội liên tiếp phản lưới, phía còn lại chất vấn trọng tài, trước khi yêu cầu cầu thủ của mình làm điều tương tự. Những tiếng hô "đá vào gôn đi" từ chính các cầu thủ nhí khiến người xem không khỏi lạnh người.

Giới chuyên môn nhận định đây là sự sụp đổ đồng thời của 3 yếu tố gồm công tác huấn luyện, giám sát và thể thức thi đấu. Khi HLV sẵn sàng đánh đổi giá trị fair-play, khi trọng tài thiếu cơ chế can thiệp kịp thời và khi thể thức giải tạo kẽ hở để né đối thủ, bê bối là điều khó tránh.

Vụ việc bị đánh giá nghiêm trọng hơn nhiều so với các scandal tương tự trong quá khứ, bởi nó xảy ra ở lứa tuổi 10, độ tuổi đáng lẽ phải được nuôi dưỡng đam mê và tinh thần thể thao đúng đắn.

Dàn cầu thủ hưởng lương cao nhất bóng đá Trung Quốc giờ ra sao?

Có thời điểm Chinese Super League được xem là miền đất hứa của bóng đá thế giới khi các ngôi sao có thể kiếm những khoản thu nhập khổng lồ chỉ sau một bản hợp đồng.

16:11 10/3/2026

Dàn sao U23 Trung Quốc đổi đời sau giải châu Á

Sau nhiều năm đối mặt với khủng hoảng và bê bối, bóng đá Trung Quốc đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh rõ rệt, đặc biệt ở cấp độ trẻ.

07:06 20/2/2026

Đội bóng trẻ Việt Nam thắng CLB Trung Quốc 11-0

Chiều 3/2, đội U13 PVF ra quân ấn tượng khi thắng đậm 11-0 trước U13 Shunde Eastern (Trung Quốc) thuộc giải bóng đá trẻ quốc tế FT Cup 2026.

09:42 4/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Kane gây choáng khi xây nhà như cung điện

Ngôi sao tuyển Anh, Harry Kane hoàn thiện dinh thự mới trị giá 20 triệu bảng tại Surrey với thiết kế lấy cảm hứng từ Cung điện Buckingham cùng loạt tiện ích xa xỉ đi kèm.

Mức giá để MU có Stiller

MU nhận được tín hiệu tích cực trong kế hoạch cải tổ tuyến giữa khi mục tiêu Angelo Stiller có thể rời Stuttgart mùa hè này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

