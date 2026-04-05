Thu nhập khổng lồ của Oscar tại Trung Quốc

Sự nghiệp của Oscar tại Trung Quốc là biểu tượng cho thời kỳ hoàng kim của Chinese Super League khi các ngôi sao quốc tế nhận đãi ngộ hậu hĩnh.

Oscar giàu to khi sang Trung Quốc chơi bóng.

Thương vụ đưa Oscar rời Chelsea để gia nhập Shanghai Port vào tháng 12/2016 khiến làng bóng đá thế giới sửng sốt. Với mức phí chuyển nhượng lên tới 73 triệu USD , tiền vệ người Brazil ngay lập tức trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất thời điểm đó. Không chỉ vậy, anh còn nhận mức lương lên tới 26 triệu USD mỗi mùa, con số sánh ngang thu nhập trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu.

Tuy nhiên, thời hoàng kim tại giải Trung Quốc không kéo dài lâu. Khi Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) áp dụng chính sách siết chặt tài chính và áp trần lương cho cầu thủ ngoại, thu nhập của Oscar giảm mạnh xuống còn khoảng 3,5 triệu USD mỗi mùa.

Dù vậy, quãng thời gian trước đó vẫn giúp anh tích lũy khối tài sản khổng lồ, ước tính lên tới 200 triệu USD , con số mà không nhiều cầu thủ đạt được khi thi đấu ngoài châu Âu.

Oscar khóc trong ngày chia tay giải Trung Quốc.

Hiện tại, khối tài sản tích lũy trong thời gian chơi tại CSL trở nên đặc biệt ý nghĩa khi Oscar buộc phải giải nghệ ở tuổi 34 vì bệnh tim. Cựu tuyển thủ Brazil đang tập trung vào quá trình hồi phục, dự kiến tiêu tốn nhiều chi phí, nhằm tránh những rủi ro nghiêm trọng đến tính mạng.

Với nền tảng tài chính vững chắc, Oscar hoàn toàn có thể duy trì cuộc sống thoải mái và hướng đến việc đầu tư kinh doanh sau khi giải nghệ.

Ở thời điểm rời Chelsea sang Trung Quốc thi đấu, Oscar vấp phải nhiều chỉ trích. Anh bị cho là “chạy theo tiền” khi từ bỏ môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu ngay trong giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ này đánh đổi danh tiếng để nhận mức đãi ngộ khổng lồ tại CSL.

Dù vậy, Oscar không ít lần lên tiếng bảo vệ quyết định của mình, khẳng định anh muốn đảm bảo tương lai tài chính cho gia đình. Cho đến hiện tại, cựu tuyển thủ Brazil đã đúng về lựa chọn của bản thân.

Tuyển Brazil 'hiền' lạ thường Không còn những cái tôi ồn ào hay đời tư thị phi, tuyển Brazil hiện tại mang dáng dấp điềm đạm hiếm thấy, nơi sự kỷ luật và tập thể được đặt lên trên ánh hào quang cá nhân.