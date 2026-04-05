Thần đồng Bayern Munich gây kinh ngạc

Tiền vệ 18 tuổi Lennart Karl trở thành điểm nhấn trong chiến thắng 3-2 của Bayern Munich trước Freiburg ở vòng 28 Bundesliga đêm 4/4.

Karl thực hiện pha ăn mừng giống Lionel Messi ở trận gặp Freiburg. Ảnh: Reuters.

Karl sắm vai người hùng của Bayern khi ghi bàn ở phút 90+10, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc. Ở trận này, tài năng 18 tuổi còn góp một kiến tạo để Tom Bischof rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Bayern ở phút 81.

Trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên cùng Bayern, Karl ghi dấu ấn đậm nét với 9 bàn thắng và 6 kiến tạo từ đầu mùa, trở thành một trong những tài năng trẻ hay nhất Bundesliga mùa này. Trên hàng công với những ngôi sao có phong độ cao và giàu kinh nghiệm như Harry Kane, Michael Olise và Luis Díaz, Karl vẫn có tạo nên khác biệt nhờ lối chơi giàu đột biến.

Sau trận, cầu thủ 18 tuổi không giấu nổi sự phấn khích, đồng thời còn gửi thông điệp đầy tự tin hướng tới trận gặp Real Madrid tạ Champions League giữa tuần tới.

“Chúng tôi đã nói với nhau trong phòng thay đồ. Chiến thắng này mang lại rất nhiều sự tự tin. Lúc này, chúng tôi cảm thấy mình không thể bị đánh bại”, Karl cho biết.

HLV Vincent Kompany cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò. Ông thừa nhận Bayern không có màn trình diễn hoàn hảo, nhưng chính những trận đấu kịch tính như vậy mới giúp đội bóng trưởng thành hơn.

“Bạn không thể lúc nào cũng thắng 3-0 hay 4-0. Những cảm xúc như thế này rất quan trọng trong cả mùa giải", HLV Kompany nhấn mạnh.

Trước Freiburg, Bayern bị dẫn 2-0 tới tận phút 80 trước khi thực hiện màn ngược dòng điên rồ.

