Garnacho ghi bàn trong trận thắng 7-0 của Chelsea

  • Chủ nhật, 5/4/2026 05:38 (GMT+7)
Rạng sáng 5/4, Chelsea vùi dập Port Vale với tỷ số đậm ở tứ kết FA Cup trên sân Stamford Bridge.

Garnacho ghi bàn trong 2 lần ra sân gần nhất tại FA Cup.

Chelsea thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ đến từ League One, qua đó thiết lập kỷ lục 7 mùa liên tiếp góp mặt ở tứ kết FA Cup kể từ sau thất bại trước Everton năm 2016. Alejandro Garnacho có bàn thắng thứ 8 cho Chelsea ở mùa này, 7 trong số đó từ các giải đấu cúp.

Ngay từ những phút đầu tiên, Chelsea đã áp đặt thế trận. Khi các cổ động viên còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Jorrel Hato mở tỷ số bằng cú dứt điểm uy lực từ tình huống phạt góc. Bàn thắng tiếp tục nối dài chuỗi 49 trận liên tiếp "The Blues" ghi bàn trên sân nhà tại FA Cup trước các đối thủ hạng dưới.

Sau khoảng thời gian thi đấu có phần chững lại, Chelsea nhanh chóng gia tăng cách biệt. Pedro Neto thoát khỏi sự kèm cặp trước khi kiến tạo cho Joao Pedro ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Cole Palmer tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn thứ 3, dập tắt hy vọng của đội khách.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Tosin Adarabioyo đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0, trước khi Andrey Santos và Estevao lần lượt ghi thêm bàn thắng. Garnacho khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với pha lập công trên chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 7-0.

Chiến thắng giúp Chelsea tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo trước các đội bóng hạng dưới tại đấu trường cúp kể từ mùa 2015/16. Trong khi đó, hành trình cổ tích của Port Vale khép lại. Họ sẽ phải nhanh chóng trở lại với cuộc chiến trụ hạng đầy khắc nghiệt tại League One.

Duy Anh

