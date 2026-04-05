Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thua sốc đội hạng Nhất, Arsenal tan mộng ăn 3

  • Chủ nhật, 5/4/2026 05:46 (GMT+7)
Rạng sáng 5/4, Arsenal thua Southampton 1-2 ở tứ kết FA Cup trên sân St Mary's.

Southampton tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại FA Cup mùa này khi đánh bại ứng viên vô địch Arsenal, qua đó chấm dứt chuỗi 14 trận bất bại trên sân khách của “Pháo thủ”. Chiến thắng không chỉ đưa đội bóng đang thi đấu ở Championship vào bán kết, mà còn gợi lại tinh thần quật cường của thế hệ vô địch FA Cup năm 1976.

Arsenal bước vào trận đấu với quyết tâm cao sau thất bại ở chung kết Carabao Cup trước Manchester City. Thầy trò Mikel Arteta sớm tạo ra sức ép với những cơ hội của Martin Odegaard, Gabriel Martinelli và tài năng trẻ Max Dowman. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Daniel Peretz cùng hàng thủ Southampton khiến các cơ hội lần lượt trôi qua đáng tiếc.

Không những đứng vững, Southampton còn bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 35. Từ một pha phản công nhanh, James Bree tung đường chuyền chính xác để Ross Stewart dứt điểm gọn gàng, đánh bại Kepa Arrizabalaga. Bàn thắng này khiến Arsenal rơi vào thế rượt đuổi đầy khó khăn.

Dù Viktor Gyokeres kịp thời gỡ hòa cho đội khách sau giờ nghỉ, Arsenal vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những sai lầm nơi hàng phòng ngự tiếp tục khiến họ trả giá. Phút quyết định, Tom Fellows đột phá mạnh mẽ trước khi kiến tạo để Shea Charles ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Southampton.

6 phút bù giờ căng thẳng không đủ để Arsenal lật ngược tình thế. Southampton kiên cường bảo vệ thành quả, qua đó giành vé đến Wembley. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục trải qua quãng thời gian thất vọng khi bỏ lỡ thêm một cơ hội giành danh hiệu.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Haaland lập hat-trick, Man City vùi dập Liverpool

Tối 4/4, Man City nhấn chìm Liverpool 4-0 ở tứ kết FA Cup trên sân Etihad.

Duy Anh

Arsenal Kepa Arsenal Southampton FA Cup

    Kepa Arrizabalaga Revuelta là thủ môn người Tây Ban Nha thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Anh đang nắm giữ kỷ lục là thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 3/10/1994
    • Nơi sinh: Ondarroa, Tây Ban Nha
    • Chiều cao: 1.89 m
    • Vị trí: Thủ môn

Đọc tiếp

MU lại bị chỉ trích vụ McTominay

0

Theo cựu danh thủ Gary Pallister, MU mắc sai lầm khi để tiền vệ Scott McTominay ra đi với mức giá 26 triệu bảng vào năm 2024.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý