Thua sốc đội hạng Nhất, Arsenal tan mộng ăn 3

Rạng sáng 5/4, Arsenal thua Southampton 1-2 ở tứ kết FA Cup trên sân St Mary's.

Arsenal gây thất vọng.

Southampton tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại FA Cup mùa này khi đánh bại ứng viên vô địch Arsenal, qua đó chấm dứt chuỗi 14 trận bất bại trên sân khách của “Pháo thủ”. Chiến thắng không chỉ đưa đội bóng đang thi đấu ở Championship vào bán kết, mà còn gợi lại tinh thần quật cường của thế hệ vô địch FA Cup năm 1976.

Arsenal bước vào trận đấu với quyết tâm cao sau thất bại ở chung kết Carabao Cup trước Manchester City. Thầy trò Mikel Arteta sớm tạo ra sức ép với những cơ hội của Martin Odegaard, Gabriel Martinelli và tài năng trẻ Max Dowman. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Daniel Peretz cùng hàng thủ Southampton khiến các cơ hội lần lượt trôi qua đáng tiếc.

Không những đứng vững, Southampton còn bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 35. Từ một pha phản công nhanh, James Bree tung đường chuyền chính xác để Ross Stewart dứt điểm gọn gàng, đánh bại Kepa Arrizabalaga. Bàn thắng này khiến Arsenal rơi vào thế rượt đuổi đầy khó khăn.

Dù Viktor Gyokeres kịp thời gỡ hòa cho đội khách sau giờ nghỉ, Arsenal vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những sai lầm nơi hàng phòng ngự tiếp tục khiến họ trả giá. Phút quyết định, Tom Fellows đột phá mạnh mẽ trước khi kiến tạo để Shea Charles ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Southampton.

6 phút bù giờ căng thẳng không đủ để Arsenal lật ngược tình thế. Southampton kiên cường bảo vệ thành quả, qua đó giành vé đến Wembley. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục trải qua quãng thời gian thất vọng khi bỏ lỡ thêm một cơ hội giành danh hiệu.