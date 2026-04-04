Haaland lập hat-trick, Man City vùi dập Liverpool

Tối 4/4, Man City nhấn chìm Liverpool 4-0 ở tứ kết FA Cup trên sân Etihad.

Haaland tỏa sáng.

Liverpool nhập cuộc đầy hứng khởi, thậm chí tạo thế trận có phần lấn lướt trước Man City trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến khi Virgil Van Dijk phạm lỗi dẫn đến phạt đền ở phút 39. Erling Haaland tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho nửa xanh thành Manchester.

Sau bàn thắng, Man City chơi hưng phấn. Trước khi hiệp một khép lại, Haaland nhân đôi cách biệt bằng pha chạy chỗ, đánh đầu hiểm hóc từ đường Rayan Cherki.

Ngay đầu hiệp hai, Man City tiếp tục có bàn thứ 3, lần này do công của Antoine Semenyo. Đến phút 57, Haaland hoàn tất hat-trick, giúp "The Citizens" mở toang cánh cửa vào bán kết giải đấu cúp lâu đời nhất thế giới. Trên khán đài, CĐV Liverpool hết kiên nhẫn và bỏ về khi trận đấu còn nhiều thời gian.

Ngay cả khi đối thủ mắc sai lầm, Liverpool cũng không thể ghi bàn danh dự. Phút 64, "Lữ đoàn đỏ" được hưởng phạt đền. Mohamed Salah nhận trọng trách nhưng lại đá hỏng.

Với tâm lý rệu rã, đoàn quân của HLV Arne Slot chỉ biết chơi cầm chừng, chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên. Man City thắng thuyết phục để có mùa thứ 8 liên tiếp giành vé vào bán kết FA Cup, trong đó có đến 4 lần họ vào chung kết và 2 lần lên ngôi vô địch. Ngoài ra, Man City còn hoàn tất hat-trick chiến thắng trước đối thủ vùng Merseyside ở mùa giải năm nay.

Ở chiều ngược lại, Liverpool bị loại ở 2 giải đấu cúp quốc nội, bị Arsenal bỏ xa tại Ngoại hạng Anh và chỉ còn cơ hội cạnh tranh tại Champions League.