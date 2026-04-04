Cựu cầu thủ Man City giàu sụ khi bỏ bóng đá ở tuổi 26

Reece Wabara giải nghệ ở tuổi 26 và xây dựng đế chế thời trang mang về hàng chục triệu bảng mỗi năm.

Wabara từng được đánh giá cao khi đeo băng đội trưởng ở cấp độ trẻ và có một lần ra sân cho đội một Man City mùa 2010/11. Tuy nhiên, sự nghiệp sân cỏ của hậu vệ này không bứt phá như kỳ vọng.

Wabara liên tục được đem cho mượn tại các CLB như Ipswich Town, Blackpool hay Doncaster Rovers. Những năm sau đó, anh tiếp tục khoác áo Wigan Athletic và Bolton Wanderers, nhưng dấu ấn không đáng kể.

Nhận ra giới hạn, Wabara quyết định dừng lại sớm để tập trung toàn bộ cho thương hiệu thời trang Maniere De Voir, dự án khởi động từ năm 2013 với số vốn ban đầu chỉ 15.000 bảng. Wabara nhanh chóng biến ý tưởng thành hiện thực bằng cách tận dụng mạng lưới cầu thủ quen biết để quảng bá sản phẩm.

Bắt đầu với những món đồ cơ bản như áo hoodie, áo phông và tracksuit, Maniere De Voir phát triển theo hướng thời trang đường phố cao cấp. Chỉ sau một năm, thương hiệu đạt doanh thu hơn 1 triệu bảng, trước khi tăng trưởng bùng nổ lên 35 triệu bảng trong vòng 3 năm gần nhất với lợi nhuận ấn tượng.

Các sản phẩm của hãng được nhiều ngôi sao thể thao như Anthony Joshua hay Raheem Sterling ưa chuộng. Từ một thương hiệu online, Maniere De Voir hiện mở rộng ra toàn cầu với nhiều cửa hàng, trong đó có tại Oxford Street (London, Anh) và gần đây là New York (Mỹ).

Năm 2021, Wabara lọt danh sách Forbes Under 30, trước khi góp mặt trong bảng xếp hạng người trẻ giàu nhất của Sunday Times năm 2023. Giá trị tài sản ước tính lên tới hơn 80 triệu bảng, con số vượt xa thu nhập của phần lớn cầu thủ chuyên nghiệp.

Từ sân cỏ đến thương trường, Wabara cho thấy một con đường thành công khác. Ở đó, rời bỏ bóng đá không phải là thất bại, mà có thể là bước khởi đầu cho một đế chế.