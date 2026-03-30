MU xác định 'bom tấn' trăm triệu bảng tiếp theo

  • Thứ hai, 30/3/2026 11:17 (GMT+7)
Sẵn sàng xoay trục kế hoạch chuyển nhượng quanh Anderson, MU cho thấy tham vọng nâng cấp tuyến giữa và không ngại đối đầu Man City trên thị trường.

Anderson là mục tiêu số 1 của MU.

Theo truyền thông Anh, Manchester United xem Anderson là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch mua sắm cho mùa giải tới. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng xây dựng chiến lược chuyển nhượng xoay quanh tiền vệ 23 tuổi, coi đây là bước đi then chốt để tái thiết khu trung tuyến.

Thương vụ này hứa hẹn không dễ dàng khi Man City cũng theo sát Anderson. Đội bóng của Pep Guardiola hiện được đánh giá là ứng viên hàng đầu, nhưng họ chỉ thực sự đẩy nhanh quá trình đàm phán nếu Rodri không thể lấy lại phong độ tốt nhất. Điều này mở ra cơ hội để MU chiếm lợi thế nếu hành động quyết đoán.

Về phía MU, ban lãnh đạo có định hướng rõ ràng. Anderson được đánh giá phù hợp với nhu cầu chuyên môn và có thể trở thành hạt nhân trong lối chơi mới. Với việc Casemiro nhiều khả năng rời đội sau mùa giải 2025/26, khoảng trống nơi tuyến giữa buộc “Quỷ đỏ” phải có phương án thay thế xứng đáng.

Anderson hiện còn hợp đồng với Nottingham Forest đến năm 2029, yếu tố khiến mức phí chuyển nhượng bị đẩy lên cao. Bên cạnh đó, việc cầu thủ này dần khẳng định vị trí trong màu áo đội tuyển Anh cũng góp phần làm tăng giá trị. Theo các nguồn tin, con số dành cho thương vụ có thể chạm mốc 100 triệu bảng.

Xuất thân từ lò đào tạo Newcastle, Anderson đang trên đà phát triển và được đánh giá có cơ hội góp mặt trong danh sách dự World Cup 2026 của HLV Thomas Tuchel.

Không chỉ dừng lại ở một cái tên, MU dự kiến bổ sung ít nhất hai tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng tới. Tiêu chí được đặt ra là những cầu thủ chứng minh năng lực tại Premier League. Ngoài Anderson, các mục tiêu khác gồm Adam Wharton, Sandro Tonali, Carlos Baleba và Alex Scott.

Hiện tại, MU đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League và hướng đến suất dự Champions League. Tuy nhiên, nếu muốn tiến xa hơn trong cuộc đua danh hiệu, việc nâng cấp hàng tiền vệ được xem là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Butt: 'MU cần Osimhen, Sesko chưa đủ tầm'

Cựu tiền vệ Nicky Butt cho rằng Manchester United nên ưu tiên Victor Osimhen khi Benjamin Sesko chưa đáp ứng kỳ vọng dù phong độ đã cải thiện.

5 giờ trước

MU quan tâm 2 cầu thủ Real Madrid

MU được cho là chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 120 triệu euro để chiêu mộ bộ đôi Nico Paz và Eduardo Camavinga từ Real Madrid.

18 giờ trước

Lộ diện bến đỗ mới của Casemiro

Inter Miami quyết tâm chiêu mộ Casemiro khi gửi lời đề nghị đầu tiên tới người đại diện của tiền vệ thuộc biên chế MU.

21 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    HLV Kim Sang-sik: 'Viet Nam se thang 2-0' hinh anh

    HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam sẽ thắng 2-0'

    26 phút trước 12:08 30/3/2026

    0

    Dù đã giành vé dự Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam vẫn hướng đến chiến thắng trước Malaysia như một màn tổng duyệt quan trọng.

    HLV Malaysia tuyen bo thang Viet Nam hinh anh

    HLV Malaysia tuyên bố thắng Việt Nam

    53 phút trước 11:40 30/3/2026

    0

    HLV Peter Cklamovski bày tỏ sự tiếc nuối khi tuyển Malaysia phải nhận án phạt từ AFC và dừng bước ngay vòng loại Asian Cup 2027.

    Tuyen Italy duoc canh bao truoc tran sinh tu hinh anh

    Tuyển Italy được cảnh báo trước trận sinh tử

    1 giờ trước 11:23 30/3/2026

    0

    HLV Roberto Cevoli, người từng đối đầu Bosnia cùng San Marino, cho rằng tuyển Italy nắm lợi thế về chất lượng, nhưng vẫn phải dè chừng môi trường khắc nghiệt tại Zenica.

