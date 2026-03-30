MU xác định 'bom tấn' trăm triệu bảng tiếp theo

Sẵn sàng xoay trục kế hoạch chuyển nhượng quanh Anderson, MU cho thấy tham vọng nâng cấp tuyến giữa và không ngại đối đầu Man City trên thị trường.

Anderson là mục tiêu số 1 của MU.

Theo truyền thông Anh, Manchester United xem Anderson là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch mua sắm cho mùa giải tới. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng xây dựng chiến lược chuyển nhượng xoay quanh tiền vệ 23 tuổi, coi đây là bước đi then chốt để tái thiết khu trung tuyến.

Thương vụ này hứa hẹn không dễ dàng khi Man City cũng theo sát Anderson. Đội bóng của Pep Guardiola hiện được đánh giá là ứng viên hàng đầu, nhưng họ chỉ thực sự đẩy nhanh quá trình đàm phán nếu Rodri không thể lấy lại phong độ tốt nhất. Điều này mở ra cơ hội để MU chiếm lợi thế nếu hành động quyết đoán.

Về phía MU, ban lãnh đạo có định hướng rõ ràng. Anderson được đánh giá phù hợp với nhu cầu chuyên môn và có thể trở thành hạt nhân trong lối chơi mới. Với việc Casemiro nhiều khả năng rời đội sau mùa giải 2025/26, khoảng trống nơi tuyến giữa buộc “Quỷ đỏ” phải có phương án thay thế xứng đáng.

Anderson hiện còn hợp đồng với Nottingham Forest đến năm 2029, yếu tố khiến mức phí chuyển nhượng bị đẩy lên cao. Bên cạnh đó, việc cầu thủ này dần khẳng định vị trí trong màu áo đội tuyển Anh cũng góp phần làm tăng giá trị. Theo các nguồn tin, con số dành cho thương vụ có thể chạm mốc 100 triệu bảng.

Xuất thân từ lò đào tạo Newcastle, Anderson đang trên đà phát triển và được đánh giá có cơ hội góp mặt trong danh sách dự World Cup 2026 của HLV Thomas Tuchel.

Không chỉ dừng lại ở một cái tên, MU dự kiến bổ sung ít nhất hai tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng tới. Tiêu chí được đặt ra là những cầu thủ chứng minh năng lực tại Premier League. Ngoài Anderson, các mục tiêu khác gồm Adam Wharton, Sandro Tonali, Carlos Baleba và Alex Scott.

Hiện tại, MU đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League và hướng đến suất dự Champions League. Tuy nhiên, nếu muốn tiến xa hơn trong cuộc đua danh hiệu, việc nâng cấp hàng tiền vệ được xem là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

