Butt: 'MU cần Osimhen, Sesko chưa đủ tầm'

Cựu tiền vệ Nicky Butt cho rằng Manchester United nên ưu tiên Victor Osimhen khi Benjamin Sesko chưa đáp ứng kỳ vọng dù phong độ đã cải thiện.

Sesko đã có những tiến bộ so với giai đoạn đầu mùa.

Manchester United tiếp tục đứng trước bài toán trên hàng công, và trong góc nhìn của Nicky Butt, lời giải không nằm ở Benjamin Sesko. Cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" cho rằng đội chủ sân Old Trafford cần một trung phong đã được kiểm chứng, thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào những tài năng còn thiếu ổn định.

Phong độ của Sesko có dấu hiệu khởi sắc từ đầu năm. Anh ghi 8 bàn trong 11 trận gần nhất, trong đó có 4 bàn ở 6 vòng gần đây tại Premier League. Sự cải thiện này đến cùng thời điểm đội bóng thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng.

Tuy nhiên, theo Nicky Butt, những tín hiệu tích cực đó chưa đủ để khẳng định Sesko là lời giải lâu dài. Ông đánh giá tiền đạo 22 tuổi vẫn thiếu kinh nghiệm và chưa sẵn sàng cho áp lực ở Champions League.

Quan điểm này được Butt đặt trong bối cảnh MU từng lặp lại sai lầm với những tiền đạo trẻ, điển hình như Rasmus Hojlund. Thay vào đó, Butt đề xuất Victor Osimhen như mục tiêu phù hợp hơn.

Tiền đạo người Nigeria, hiện khoác áo Galatasaray, được Butt đánh giá cao nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng ghi bàn đa dạng. Ông nhấn mạnh yếu tố thực tế trong chuyển nhượng, khi MU cần theo đuổi những cầu thủ vừa chất lượng vừa có khả năng chiêu mộ.

Theo Butt, việc theo đuổi các mục tiêu quá đắt đỏ có thể khiến đội bóng lãng phí thời gian. Trong khi đó, Osimhen hội tụ nhiều phẩm chất cần thiết cho một trung phong hàng đầu, từ khả năng chạy chỗ, dứt điểm cho đến không chiến.

Sesko gia nhập Manchester United từ RB Leipzig với giá 73,7 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, khởi đầu của tiền đạo người Slovenia không suôn sẻ. Anh chỉ ghi 2 bàn trong 17 lần ra sân đầu tiên trên mọi đấu trường, đồng thời hứng chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt sau tình huống đá hỏng loạt luân lưu khiến MU bị Grimsby loại ở Carabao Cup.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD