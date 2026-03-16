Carrick đang dùng sai Sesko?

Việc để Benjamin Sesko ngồi dự bị trong chiến thắng của Manchester United trước Aston Villa không chỉ là quyết định nhân sự, mà còn phản ánh cách Michael Carrick đang định hình hàng công của “Quỷ đỏ”.

Sesko ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa.

Khi đội hình xuất phát của Manchester United được công bố tối 15/3, nhiều người bất ngờ khi Benjamin Sesko không có tên trong đội hình chính. Sau trận đấu mờ nhạt trước Newcastle, tiền đạo người Slovenia rõ ràng không đạt phong độ cao.

Tuy nhiên, Sesko không phải người duy nhất chơi dưới sức hôm đó. Bryan Mbeumo cũng nằm trong nhóm gây thất vọng, nhưng vẫn được Carrick giữ lại trong đội hình xuất phát.

Hàng công linh hoạt, nhưng thiếu điểm kết thúc

Mbeumo được đưa trở lại vị trí trung tâm hàng công, nơi anh từng chơi tốt khi đối đầu những đối thủ lớn như Manchester City hay Arsenal. Xung quanh tiền đạo người Cameroon, Matheus Cunha và Amad Diallo di chuyển linh hoạt, liên tục đổi vị trí. Đó là cấu trúc tấn công không có trung phong thực thụ, nhưng đổi lại là sự cơ động và biến hóa.

Về mặt ý tưởng, Carrick có lý. Khi không bị “đóng khung” bởi một số 9 cố định, tuyến đầu của MU có thể hoán đổi vị trí liên tục. Mbeumo có thể dạt cánh, Cunha di chuyển vào trung lộ, Amad khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ. Những pha di chuyển chéo như vậy giúp kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Nhưng bóng đá không chỉ là sự linh hoạt về mặt chiến thuật. Nó còn cần một người kết thúc.

Sesko vào sân từ ghế dự bị và tỏa sáng.

Ngay từ đầu trận, MU tạo ra một số tình huống nguy hiểm từ hai biên. Cunha từng thực hiện một đường căng ngang đẹp mắt xuyên qua khu vực 5,5 m. Đó là kiểu đường bóng chỉ cần một cú chạm là có thể thành bàn. Nhưng ở đó chỉ có Amad Diallo, một cầu thủ không có lợi thế thể hình, và cơ hội trôi qua.

Diogo Dalot sau đó cũng tung ra một quả tạt rất thuận lợi. Tuy nhiên, không ai đủ chiều cao và vị trí để kết thúc.

Đó là nghịch lý của MU trong hiệp một: họ liên tục tạt bóng, nhưng lại không có trung phong.

Khi Sesko trở thành lời nhắc nhở

Trong hiệp một, Manchester United thực hiện 14 quả tạt, nhưng chỉ một lần bóng tìm đến đúng địa chỉ. Con số đó không chỉ nói về sự thiếu chính xác, mà còn phản ánh một lựa chọn chiến thuật có phần mâu thuẫn.

Trên băng ghế dự bị là Sesko, một tiền đạo cao lớn, mạnh trong các pha không chiến. Những đường bóng bay vào vòng cấm tưởng như được thiết kế cho anh, nhưng người nhận lại không phải là anh.

Aston Villa nhận ra điều đó rất nhanh. Với cặp trung vệ cao lớn Tyrone Mings và Ezri Konsa, họ không hề lo lắng trước những quả tạt. Thậm chí, Villa còn tỏ ra thoải mái khi MU đưa bóng ra biên. Điều họ sợ hơn là những pha phối hợp xuyên qua trung lộ.

Nói cách khác, MU đang chơi theo cách khiến đối thủ dễ phòng ngự hơn.

Phải đến quả tạt thứ 20 của trận đấu, Manchester United mới thực sự tận dụng được chiến thuật này. Từ một pha bóng bổng, Casemiro đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Đó là một cú dứt điểm đẹp và quan trọng.

Nhưng nó cũng vô tình làm nổi bật một câu hỏi: nếu đã chọn cách tấn công bằng những quả tạt, tại sao MU lại không sử dụng tiền đạo giỏi không chiến nhất của mình ngay từ đầu?

Từ khi Carrick tạm quyền, Sesko mới chỉ đá chính hai trong chín trận. Điều đó cho thấy đây không phải quyết định nhất thời. Carrick dường như thích một hàng công linh hoạt hơn là một trung phong cổ điển.

Cách tiếp cận này không phải không có lý. Trong bóng đá hiện đại, nhiều đội bóng thành công mà không cần một số 9 điển hình. Những tiền đạo “ảo” giúp đội bóng kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều phương án tấn công.

Nhưng MU vẫn đang ở giai đoạn tìm lại bản sắc. Và trong một số trận đấu, đặc biệt là khi đối thủ phòng ngự sâu, sự hiện diện của một trung phong cao lớn như Sesko có thể tạo ra khác biệt.

Bàn thắng của tiền đạo Slovenia sau khi vào sân trong hiệp hai chính là lời nhắc nhở rõ ràng nhất.

Nó không nhất thiết chứng minh Carrick sai. Một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và tạo ảnh hưởng cũng là một chiến thuật hợp lý. Nhưng nếu điều đó lặp lại quá nhiều lần, câu hỏi sẽ ngày càng lớn hơn.

Carrick đang xây dựng một Manchester United linh hoạt và cơ động hơn. Nhưng đôi khi, trong bóng đá, điều đơn giản nhất vẫn là có một tiền đạo đứng đúng chỗ để ghi bàn.

Và đó chính là điều Sesko có thể mang lại.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.