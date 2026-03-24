Người đại diện: 'Hãy gọi Sesko là siêu tiền đạo'

Người đại diện của Benjamin Sesko lên tiếng bác bỏ cách gọi "siêu dự bị", khẳng định tiền đạo này xứng đáng được nhìn nhận như một chân sút toàn diện.

Sesko nhiều lần toả sáng khi vào sân từ ghế dự bị.

Từ đầu năm 2026, Sesko ghi 7 bàn tại Premier League dưới thời HLV Michael Carrick. Anh thường xuyên được sử dụng như phương án tạo đột biến trong hiệp hai, và thực tế cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, việc bị đóng khung trong vai trò "siêu dự bị" khiến đội ngũ của cầu thủ này không hài lòng.

Người đại diện Elvis Basanovic nhấn mạnh: "Nếu bạn hỏi tôi về biệt danh siêu dự bị, tôi không thích. Tôi thích siêu tiền đạo hơn nhiều. Tôi nghĩ Benjamin là một siêu tiền đạo. Cậu ấy đá chính 13 trận mùa này, vào sân từ băng ghế dự bị cả 13 trận".

"Cậu ấy ghi được nửa số bàn thắng khi đá chính và một nửa khi vào sân từ băng ghế dự bị. Chúng ta có thể thấy cậu ấy là một tiền đạo toàn diện và Benjamin xứng đáng với biệt danh siêu tiền đạo", ông Basanovic kết lại.

Ở góc độ chiến thuật, cách HLV Carrick sử dụng Sesko có thể liên quan đến vấn đề thể trạng. Ban huấn luyện MU được cho là đang kiểm soát thời lượng thi đấu của cầu thủ 22 tuổi để đảm bảo sự bùng nổ trong môi trường giàu thể lực như Premier League. Đây là hướng đi mang tính dài hạn, thay vì dấu hiệu của sự thiếu niềm tin.

Sesko vẫn đang duy trì hiệu suất ổn định. Và nếu tiếp tục ghi bàn, vị trí đá chính có thể không còn là vấn đề phải bàn cãi với Sesko. Trận gặp Leeds United vào ngày 14/4 sẽ tiếp tục là bài kiểm tra cho cách vận hành hàng công của HLV Carrick.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

