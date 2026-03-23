MU nhận tin xấu từ Mbeumo và Sesko

Hai tiền đạo Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko cùng rút khỏi đội tuyển quốc gia vì chấn thương, khiến MU thêm lo ngại về lực lượng.*

Theo ESPN, Manchester United vừa nhận thông tin không mấy tích cực khi Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đều phải rút khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Mbeumo sẽ không góp mặt trong các trận giao hữu của Cameroon với Australia và Trung Quốc. Tiền đạo này được cho nghỉ như một biện pháp phòng ngừa, sau khi rời sân trong hiệp hai trận hòa 2-2 trước Bournemouth tại Premier League.

Trong khi đó, Sesko, người vào thay Mbeumo ở trận đấu trên, cũng không thể hội quân cùng Slovenia. Anh sẽ vắng mặt ở các trận gặp Hungary và Montenegro nhằm đảm bảo hồi phục hoàn toàn thể trạng. Theo thông tin từ CLB, vấn đề của Sesko đã được theo dõi trong thời gian qua.

Manchester United không công bố cụ thể mức độ chấn thương của cả hai cầu thủ. Tuy nhiên, việc cùng lúc mất hai tiền đạo khiến ban huấn luyện có lý do để thận trọng, nhất là khi lịch thi đấu phía trước vẫn rất dày.

Mbeumo và Sesko đều là những phương án quan trọng trên hàng công. Việc họ phải rút khỏi đội tuyển cho thấy tình trạng thể lực chưa thực sự ổn định. Đây cũng là điều MU cần giải quyết nếu không muốn gặp khó ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Old Trafford đón tin tích cực từ Noussair Mazraoui. Hậu vệ người Morocco đã bình phục sau khi bị ốm và sẵn sàng trở lại đội tuyển quốc gia. Anh sẽ cùng Morocco chuẩn bị cho các trận đấu với Ecuador và Paraguay.

Trong bối cảnh lực lượng chưa thật sự dồi dào, việc giữ được những cầu thủ quan trọng ở trạng thái tốt nhất sẽ là ưu tiên hàng đầu với MU.