Tiền đạo Bryan Mbeumo đang là cái tên chịu ảnh hưởng lớn nhất đội hình MU ở loạt trận FIFA Days tháng 3.

Mbeumo bị bào mòn.

Theo lịch thi đấu, tuyển Cameroon của Mbeumo sẽ bay sang Australia để đá giao hữu tại Sydney, trước khi tiếp tục di chuyển đến Melbourne nhằm đối đầu với tuyển Trung Quốc. Quãng đường di chuyển của Mbeumo ước tính lên đến hơn 33.000 km.

Theo thống kê, Mbeumo cũng trở thành cầu thủ phải di chuyển nhiều nhất trong số các thành viên của MU ở đợt FIFA Days lần này.

Đây rõ ràng không phải điều lý tưởng trong bối cảnh phong độ của Mbeumo có dấu hiệu chững lại. Cầu thủ người Cameroon trải qua ba đợt tập trung đội tuyển kể từ đầu mùa, cộng thêm việc tham dự cúp châu Phi 2025 vào cuối năm ngoái khiến thể trạng bị bào mòn đáng kể.

Dù vậy, một điểm tích cực là Cameroon không giành vé dự World Cup 2026, đồng nghĩa với việc Mbeumo sẽ có kỳ nghỉ hè trọn vẹn để hồi phục.

Với MU, đội bóng chắc chắn lo ngại về tình trạng thể lực của chân sút này khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt. May mắn là lịch thi đấu của đội chủ sân Old Trafford sau đợt tập trung được lùi lại đến ngày 13/4, giúp Mbeumo có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.

Kể từ sau trận gặp Tottenham hồi đầu tháng 2, Mbeumo bất ngờ sa sút. Trong các cuộc đối đầu với West Ham, Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa và Bournemouth, anh đều không thể ghi bàn. Chuỗi 6 trận liên tiếp “tịt ngòi” là điều khá bất thường với một cầu thủ vốn có hiệu suất ổn định ở khu vực 1/3 sân đối phương.

Tính từ đầu mùa, Mbeumo đã ghi 10 bàn cho MU trên mọi đấu trường, trong đó có 9 bàn tại Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

