Tình thế đảo ngược với Amad Diallo

Được trao nhiều cơ hội nhưng không đáp lại bằng hiệu quả, Amad Diallo đang tự đẩy mình vào thế khó tại Manchester United.

Diallo hiện tại không tỏa sáng như kỳ vọng.

Sau một mùa giải được tin tưởng, Amad vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ như kỳ vọng. Với một cầu thủ tấn công, những con số của anh là quá ít để tạo niềm tin.

Tại Premier League, Amad mới ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo sau 25 lần ra sân. Đây không phải là thành tích đủ để giữ một vị trí ổn định ở một đội bóng như Manchester United.

Điều đáng lo hơn nằm ở giai đoạn gần đây. Trong 10 trận gần nhất, Diallo đá chính tới 8 trận, vào sân từ ghế dự bị ở 2 trận còn lại. Nhưng anh không ghi bàn, cũng không kiến tạo. Sự hiện diện của Amad trên sân gần như không tạo ra khác biệt.

Phong độ đó khiến tương lai của Amad bắt đầu bị đặt dấu hỏi. Truyền thông Anh cho biết khả năng anh rời Old Trafford sau mùa giải là có thật, nhất là khi MU đang tính chuyện bổ sung nhân sự ở hai cánh.

Dù vậy, HLV Michael Carrick vẫn tiếp tục sử dụng Amad. Không hẳn vì anh chơi tốt, mà bởi MU không còn nhiều lựa chọn. Antony và Alejandro Garnacho đã ra đi, khiến hành lang trở nên mỏng hơn bao giờ hết.

Trong hệ thống hiện tại, Amad gần như là phương án duy nhất có thể bám biên đúng nghĩa. Anh giữ chiều rộng, kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho tuyến giữa.

Điều này giúp Amad khác với những cái tên như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo. Cả hai đều chơi tốt khi bó vào trung lộ, nhưng không phải mẫu cầu thủ giữ biên.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phần của câu chuyện.

Vấn đề lớn nhất của Diallo vẫn nằm ở khâu cuối cùng. Anh có thể đi bóng tốt, vượt qua đối thủ trong các tình huống một đối một. Nhưng sau đó, mọi thứ thường dừng lại. Đường chuyền thiếu chính xác. Cú dứt điểm không đủ hiểm.

Nói cách khác, Amad có khả năng tạo ra tình huống, nhưng lại thiếu khả năng kết thúc nó.

Gia nhập MU từ năm 2019 với mức phí 19 triệu bảng, Amad không còn là một cầu thủ trẻ cần thêm thời gian. Sau 90 lần ra sân, anh có 16 bàn và 15 kiến tạo. Con số này không tệ, nhưng cũng không đủ để gọi là thành công.

Amad từng có giai đoạn chơi tốt dưới thời Amorim. Nhưng hiện tại, ảnh hưởng của anh lên lối chơi là rất hạn chế.

MU vẫn có thể giữ Amad lại cho mùa tới. Nhưng vị trí của bản thân không còn chắc chắn. Nếu đội bóng mang về một cầu thủ chạy cánh mới, Amad sẽ là người chịu áp lực đầu tiên.

Ở Old Trafford, cơ hội luôn đi kèm áp lực. Và nếu không tạo ra khác biệt, cơ hội đó sẽ biến mất rất nhanh.

Với Diallo, thời gian không còn nhiều.