Căn bệnh khiến mục tiêu của MU phải cách ly

Manchester United đã có động thái đầu tiên với Bruno Guimaraes, nhưng thương vụ vẫn ở mức thăm dò trong bối cảnh cầu thủ này đang phải tạm xa sân cỏ vì bệnh lý.

Guimaraes phải tự cách ly tại nhà.

Manchester United được cho là đã tổ chức cuộc gặp với đại diện của Bruno Guimaraes nhằm thảo luận về khả năng chiêu mộ tiền vệ này.

Thông tin được nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, nhưng hiện tại chưa có bất kỳ tiến triển cụ thể nào liên quan đến điều khoản cá nhân hay hợp đồng.

Nguồn tin cho biết MU đánh giá cao Guimaraes, song mọi thứ mới dừng ở mức tìm hiểu. Điều này diễn ra trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch củng cố tuyến giữa cho mùa giải tới.

Ở chiều ngược lại, Guimaraes đang trải qua quãng thời gian không thuận lợi. Tiền vệ của Newcastle United vừa xác nhận mắc quai bị và buộc phải cách ly, khiến anh không thể có mặt theo dõi trận derby với Sunderland.

Chia sẻ trên Instagram, cầu thủ người Brazil cho biết ban đầu anh nghĩ mình bị dị ứng sau khi nhận thấy khuôn mặt sưng lên trong chuyến bay trở về từ Barcelona. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó xác nhận anh mắc bệnh quai bị.

Guimaraes phải cách ly trong 5 ngày và tạm dừng mọi hoạt động thể chất. "Mục tiêu của tôi lúc này là hồi phục hoàn toàn và trở lại với thể trạng tốt nhất sớm nhất có thể", anh chia sẻ.

Trước đó, tiền vệ 26 tuổi đã nghỉ thi đấu 5 trận gần nhất tại Premier League vì chấn thương gân kheo. Anh từng được kỳ vọng sẽ tận dụng đợt tập trung đội tuyển Brazil để đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Việc mắc thêm bệnh có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tái xuất của Guimaraes. Đồng thời, nó cũng khiến tương lai ngắn hạn của anh trở nên khó đoán, trong lúc sự quan tâm từ Manchester United mới chỉ dừng ở mức thăm dò.

