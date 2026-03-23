Lí do không ngờ cản bước Milner đến MU

  • Thứ hai, 23/3/2026 06:10 (GMT+7)
James Milner thừa nhận từng có cơ hội gia nhập Manchester United nhưng phải từ chối, bởi ranh giới không thể vượt qua mang tên Leeds United.

Milner lớn lên trong một gia đình yêu Leeds United.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền vệ kỳ cựu người Anh xác nhận từng nhận được cơ hội chuyển đến Old Trafford. Tuy nhiên, quyết định từ chối được anh đưa ra gần như ngay lập tức.

"Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Không bao giờ. Tôi từng có cơ hội, nhưng tôi đã từ chối ngay. Nếu tôi ký hợp đồng với Manchester United, bố tôi có lẽ sẽ không nói chuyện với tôi nữa", Milner chia sẻ.

Lý do không nằm ở chuyên môn hay cơ hội danh hiệu, mà xuất phát từ gốc gác. Milner lớn lên trong một gia đình yêu Leeds United. Anh theo dõi đội bóng từ nhỏ, thần tượng các cầu thủ của họ và sớm hình thành sự đối lập với Manchester United, vốn là đối thủ truyền kiếp của Leeds.

Chính nền tảng đó khiến Milner giữ vững quan điểm trong suốt sự nghiệp. Ngay cả khi đứng trước lựa chọn có thể thay đổi con đường, anh vẫn ưu tiên giá trị cá nhân và sự trung thành.

Ở tuổi 40, Milner vẫn thi đấu cho Brighton và vừa lập kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử Premier League với 657 trận. Con số này không chỉ phản ánh sự bền bỉ, mà còn cho thấy tính kỷ luật gần như tuyệt đối của anh.

Milner nổi tiếng với lối sống chuẩn mực. Anh không uống rượu, luôn duy trì thể trạng và tinh thần thi đấu ổn định qua hơn hai thập kỷ. Ngay cả khi đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, tiền vệ người Anh vẫn giữ tiêu chuẩn cao cho bản thân.

Trong tương lai, Milner dự định chuyển sang chạy marathon sau khi giải nghệ. Một lựa chọn không bất ngờ, bởi với anh, nỗ lực và kỷ luật luôn là nền tảng để tồn tại và tiến lên trong bóng đá đỉnh cao.

Những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League

Max Dowman đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, ở tuổi 16 và 73 ngày, vượt mặt các đàn anh như James Milner hay Wayne Rooney.

09:31 15/3/2026

James Milner đi vào lịch sử Premier League

Lão tướng 40 tuổi vượt qua Gareth Barry để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu.

21:56 21/2/2026

James Milner vĩ đại theo cách riêng

Ở tuổi 40, James Milner chạm tới cột mốc 653 trận Premier League, khép lại hành trình 24 năm không chỉ bằng kỷ lục mà bằng một di sản về tinh thần và kỷ luật.

20:00 12/2/2026

Highlights Brighton 2-1 Liverpool Tối 21/3, Liverpool có màn trình diễn đáng quên khi thua Brighton 1-2 ở vòng 31 Premier League.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Milner Leeds United Leeds Brighton Manchester United MU James Milner

