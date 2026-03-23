Lí do không ngờ cản bước Milner đến MU

James Milner thừa nhận từng có cơ hội gia nhập Manchester United nhưng phải từ chối, bởi ranh giới không thể vượt qua mang tên Leeds United.

Milner lớn lên trong một gia đình yêu Leeds United.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền vệ kỳ cựu người Anh xác nhận từng nhận được cơ hội chuyển đến Old Trafford. Tuy nhiên, quyết định từ chối được anh đưa ra gần như ngay lập tức.

"Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Không bao giờ. Tôi từng có cơ hội, nhưng tôi đã từ chối ngay. Nếu tôi ký hợp đồng với Manchester United, bố tôi có lẽ sẽ không nói chuyện với tôi nữa", Milner chia sẻ.

Lý do không nằm ở chuyên môn hay cơ hội danh hiệu, mà xuất phát từ gốc gác. Milner lớn lên trong một gia đình yêu Leeds United. Anh theo dõi đội bóng từ nhỏ, thần tượng các cầu thủ của họ và sớm hình thành sự đối lập với Manchester United, vốn là đối thủ truyền kiếp của Leeds.

Chính nền tảng đó khiến Milner giữ vững quan điểm trong suốt sự nghiệp. Ngay cả khi đứng trước lựa chọn có thể thay đổi con đường, anh vẫn ưu tiên giá trị cá nhân và sự trung thành.

Ở tuổi 40, Milner vẫn thi đấu cho Brighton và vừa lập kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử Premier League với 657 trận. Con số này không chỉ phản ánh sự bền bỉ, mà còn cho thấy tính kỷ luật gần như tuyệt đối của anh.

Milner nổi tiếng với lối sống chuẩn mực. Anh không uống rượu, luôn duy trì thể trạng và tinh thần thi đấu ổn định qua hơn hai thập kỷ. Ngay cả khi đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, tiền vệ người Anh vẫn giữ tiêu chuẩn cao cho bản thân.

Trong tương lai, Milner dự định chuyển sang chạy marathon sau khi giải nghệ. Một lựa chọn không bất ngờ, bởi với anh, nỗ lực và kỷ luật luôn là nền tảng để tồn tại và tiến lên trong bóng đá đỉnh cao.

Highlights Brighton 2-1 Liverpool Tối 21/3, Liverpool có màn trình diễn đáng quên khi thua Brighton 1-2 ở vòng 31 Premier League.

