Saka rớt giá

  • Thứ hai, 23/3/2026 18:15 (GMT+7)
Rạng sáng 23/3, Bukayo Saka tiếp tục thể hiện phong độ thất vọng trong trận thua 0-2 của Arsenal trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn.

Saka chưa đáp ứng được kỳ vọng với mức lương khổng lồ.

Tại Wembley, đoàn quân của Mikel Arteta lép vế toàn diện trước đối thủ. Hàng công Arsenal chơi nhạt nhòa khi chỉ có 3 cú sút trúng đích. Saka là niềm hy vọng lớn nhất nhưng gây thất vọng với vỏn vẹn 36 lần chạm bóng và 2 cú dứt điểm trúng khung thành.

Thống kê cho thấy Saka gần như mất tích mỗi khi đối đầu Man City. Sau 14 lần chạm trán "The Citizens", anh chỉ thắng đúng 1 trận (ở Community Shield 2023), đồng thời đóng góp vỏn vẹn 1 bàn và 3 kiến tạo. Hiệu suất 0,38 bàn thắng/kiến tạo mỗi 90 phút trước Man City thấp gần một nửa so với mức trung bình sự nghiệp.

Phong độ đi xuống không chỉ thể hiện ở những trận cầu lớn. Tại Premier League mùa này, Saka ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo sau 27 trận. Đây là con số khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho cầu thủ hưởng lương cao nhất đội. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của anh cũng giảm từ 150 triệu euro xuống còn 120 triệu euro, phản ánh rõ sự chững lại.

Nhiều nguyên nhân được chỉ ra như quá tải thể lực, thay đổi chiến thuật và áp lực tâm lý sau bản hợp đồng mới. Hồi tháng 2, Saka ký gia hạn 5 năm kèm mức đãi ngộ vượt 300.000 bảng/tuần, trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất tại Emirates.

Vấn đề nằm ở chỗ, màn trình diễn hiện tại chưa tương xứng với đãi ngộ đó. Khi Arsenal cần đầu tàu thực sự để cạnh tranh danh hiệu, Saka lại đánh mất sự sắc bén quen thuộc. Nếu không sớm lấy lại phong độ, việc Arsenal đặt cược vào Saka bằng bản hợp đồng khổng lồ có thể bị coi là sai lầm.

Arsenal và trọng trách gánh vác thể diện cho Ngoại hạng Anh Arsenal trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Ngoại hạng Anh tại đấu trường châu Âu, trong bối cảnh các đại diện còn lại lần lượt gây thất vọng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Arteta trả giá vì chọn Kepa

Quyết định dùng Kepa Arrizabalaga thay David Raya ở chung kết Carabao Cup khiến HLV Mikel Arteta hứng chịu chỉ trích dữ dội sau thất bại của Arsenal trước Manchester City.

3 giờ trước

Guardiola bật chế độ Mourinho để gây áp lực với Arsenal

Trong trận chung kết Carabao Cup tại Wembley hôm 22/3, người hâm mộ được chứng kiến một Jose Mourinho trong hình hài Pep Guardiola. Giờ Guardiola trong áp lực cũng bắt đầu chơi chiêu.

10 giờ trước

Pep Guardiola lại tự cào mặt

HLV Pep Guardiola của Manchester City lại khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với vết trầy trên đầu sau chức vô địch Carabao Cup trước Arsenal hôm 22/3.

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Chiesa lai lo hen tuyen Italy hinh anh

    Chiesa lại lỡ hẹn tuyển Italy

    43 phút trước 19:03 23/3/2026

    0

    Vừa được triệu tập trở lại sau thời gian dài vắng bóng, Federico Chiesa tiếp tục rời đội tuyển Italy vì không đủ thể trạng thi đấu.

    Mbeumo bi bao mon hinh anh

    Mbeumo bị bào mòn

    44 phút trước 19:02 23/3/2026

    0

    Tiền đạo Bryan Mbeumo đang là cái tên chịu ảnh hưởng lớn nhất đội hình MU ở loạt trận FIFA Days tháng 3.

