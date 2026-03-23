Saka rớt giá

Rạng sáng 23/3, Bukayo Saka tiếp tục thể hiện phong độ thất vọng trong trận thua 0-2 của Arsenal trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn.

Saka chưa đáp ứng được kỳ vọng với mức lương khổng lồ.

Tại Wembley, đoàn quân của Mikel Arteta lép vế toàn diện trước đối thủ. Hàng công Arsenal chơi nhạt nhòa khi chỉ có 3 cú sút trúng đích. Saka là niềm hy vọng lớn nhất nhưng gây thất vọng với vỏn vẹn 36 lần chạm bóng và 2 cú dứt điểm trúng khung thành.

Thống kê cho thấy Saka gần như mất tích mỗi khi đối đầu Man City. Sau 14 lần chạm trán "The Citizens", anh chỉ thắng đúng 1 trận (ở Community Shield 2023), đồng thời đóng góp vỏn vẹn 1 bàn và 3 kiến tạo. Hiệu suất 0,38 bàn thắng/kiến tạo mỗi 90 phút trước Man City thấp gần một nửa so với mức trung bình sự nghiệp.

Phong độ đi xuống không chỉ thể hiện ở những trận cầu lớn. Tại Premier League mùa này, Saka ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo sau 27 trận. Đây là con số khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho cầu thủ hưởng lương cao nhất đội. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của anh cũng giảm từ 150 triệu euro xuống còn 120 triệu euro, phản ánh rõ sự chững lại.

Nhiều nguyên nhân được chỉ ra như quá tải thể lực, thay đổi chiến thuật và áp lực tâm lý sau bản hợp đồng mới. Hồi tháng 2, Saka ký gia hạn 5 năm kèm mức đãi ngộ vượt 300.000 bảng/tuần, trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất tại Emirates.

Vấn đề nằm ở chỗ, màn trình diễn hiện tại chưa tương xứng với đãi ngộ đó. Khi Arsenal cần đầu tàu thực sự để cạnh tranh danh hiệu, Saka lại đánh mất sự sắc bén quen thuộc. Nếu không sớm lấy lại phong độ, việc Arsenal đặt cược vào Saka bằng bản hợp đồng khổng lồ có thể bị coi là sai lầm.

