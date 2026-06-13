Hai cổ động viên Đức bị bắt khẩn cấp tại World Cup

Cảnh sát Toronto vừa bắt giữ, truy tố hai người Đức vì hành hung nhân viên an ninh ngay trong trận đấu giữa đội tuyển Canada và Bosnia & Herzegovina sáng 13/6.

Hai cổ động viên bị bắt ở trận đấu với Canada

Theo thông báo từ lực lượng chức năng trên mạng xã hội, cảnh sát được triệu tập đến sân vận động vào khoảng 14h10 giờ địa phương sau khi nhận báo cáo về một nhóm đối tượng gây mất trật tự.

Thông cáo báo chí phát đi tối cùng ngày cho biết một vụ xô xát bùng phát trên khán đài. Khi các sĩ quan cảnh sát cố gắng áp giải một cổ động viên ra khỏi sân, đám đông quá khích liền ném nhiều vật thể vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Tình hình buộc cảnh sát phải huy động thêm lực lượng tăng cường để kiểm soát đám đông. Vụ việc khiến hai sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ và phải sơ cứu ngay tại hiện trường.

Hai người đàn ông bị bắt giữ lần lượt ở độ tuổi 25 và 27, đều mang quốc tịch Đức và được xác định thuộc nhóm cổ động viên của đội tuyển Bosnia & Herzegovina. Cả hai bị truy tố tội hành hung nhân viên công vụ và dự kiến sẽ phải trình diện trước tòa vào thứ Bảy.

Cơ quan chức năng Toronto vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin và kêu gọi những người chứng kiến sự việc cung cấp thêm bằng chứng để phục vụ công tác điều tra.

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