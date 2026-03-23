Guardiola bật chế độ Mourinho để gây áp lực với Arsenal

Trong trận chung kết Carabao Cup tại Wembley hôm 22/3, người hâm mộ được chứng kiến một Jose Mourinho trong hình hài Pep Guardiola. Giờ Guardiola trong áp lực cũng bắt đầu chơi chiêu.

Pep ăn mừng đậm phong cách Mourinho - Ảnh: MCFC

Cảnh tượng Pep nhảy cẫng lên ăn mừng cuồng nhiệt và tung những cú đấm vào không trung khiến nhiều người liên tưởng ngay đến phong cách đặc trưng của Jose Mourinho. Thay vì hình ảnh một chiến lược gia thâm trầm, điềm tĩnh phân tích tình huống bất chấp ngoại cảnh, HLV của Manchester City bùng nổ cảm xúc sau bàn mở tỷ số trước Arsenal tại chung kết Carabao Cup. Sự cuồng nhiệt ấy mang một thông điệp vô cùng sâu xa.

Màn ăn mừng có phần hoang dại này đóng vai trò như một đòn đánh phủ đầu, đánh dấu thời khắc Guardiola chính thức phát động cuộc chiến tâm lý nhắm vào đội bóng của người học trò cũ Mikel Arteta trong phần còn lại của mùa giải.

Rũ bỏ vẻ điềm tĩnh để làm đòn tâm lý

Chưa hết, khi Nico O'Reilly hoàn tất cú đúp chớp nhoáng để ấn định tỷ số, Pep còn nâng mức độ bùng nổ cảm xúc lên cao hơn. Guardiola dường như quên mất mọi rào cản về phong thái. Ông chạy dọc đường biên sân Wembley, khuấy động khán giả đầy phấn khích và cũng đầy thách thức.

Lúc bị chất vấn về màn ăn mừng có phần vượt quá giới hạn, huấn luyện viên 55 tuổi hóm hỉnh đáp trả rằng bản thân làm vậy vì muốn nhận thêm một thẻ vàng. Ông khẳng định rằng mình là một con người bằng xương bằng thịt, khao khát được cháy hết mình cùng người hâm mộ đội nhà trước một đối thủ lớn.

Chỉ có điều người ta phải thắc mắc: tại sao Pep phải ăn mừng hoang dại như vậy khi đây chỉ là Carabao Cup, trong khi vô địch Champions League trước đây, ông cũng không hề như vậy.

Có lẽ đằng sau sự cuồng nhiệt mang dáng dấp Mourinho đó là một toan tính cực kỳ tinh vi. Bằng cách phô diễn năng lượng, Guardiola gieo rắc mầm mống hoài nghi, bất an vào tâm trí Arsenal trong phần còn lại.

Phải nói kiểu ăn mừng phong cách Mourinho rất dễ làm tê liệt đối thủ. Khi trận đấu còn chưa kết thúc, các CĐV Arsenal đã đứng dậy bỏ ra về.

Mặc dù "Pháo thủ" đang nắm giữ lợi thế dẫn trước chín điểm tại Premier League, sự sụp đổ tại Wembley chắc chắn sẽ tạo ra những vết nứt trong sự tự tin của họ. Bằng cách phô diễn sức mạnh vượt trội và ăn mừng như thể vừa giành được chức vô địch danh giá nhất, Guardiola đang chủ động khuếch đại nỗi đau của đối thủ.

Nếu đối thủ hôm nay là Liverpool hay kể cả Man Utd, có lẽ Guardiola cũng không ăn mừng mang tính triệt hạ tâm lý đối thủ như vậy.

Pep tràn đầy năng lượng tại Carabao Cup - Ảnh Reuters

Phát súng mở màn cho chặng nước rút khốc liệt

Trận cầu tại Wembley phơi bày hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Trong khi Man City chứng minh họ sở hữu thứ DNA nhà vô địch được hun đúc suốt nhiều năm qua, Arsenal lại bộc lộ sự rụt rè ở thời khắc quyết định.

Cựu thủ môn Joe Hart nhận định trên sóng truyền hình rằng chiến thắng này tái khẳng định thói quen chinh phục danh hiệu của nửa xanh thành Manchester. Việc giành chiếc cúp EFL thứ năm trong sự nghiệp giúp Guardiola chính thức vượt qua kỷ lục của Sir Alex Ferguson, qua đó gửi một lời cảnh báo đến mọi chướng ngại vật cản đường.

Áp lực ngàn cân lúc này đang đè nặng lên vai Mikel Arteta. Cơn khát danh hiệu kéo dài từ chức vô địch FA Cup năm 2020 vẫn chưa thể chấm dứt. Thuyền trưởng của Arsenal cay đắng thừa nhận thất bại này mang lại nỗi đau tột cùng cho toàn đội, đồng thời kêu gọi các học trò phải biến sự thất vọng thành ngọn lửa rực cháy để chiến đấu cho hai tháng cuối cùng của mùa giải.

"Pháo thủ" vẫn đang nắm quyền tự quyết ở đấu trường quốc nội, nhưng vết thương tâm lý bị Guardiola đào sâu tại Wembley sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực để chữa lành.

Guardiola hoàn toàn hiểu rõ cục diện hiện tại. Ông thừa nhận Man City cần một phép màu và đối thủ phải sẩy chân để có thể lật ngược thế cờ tại Premier League. Do vậy, màn nhảy múa ăn mừng dọc đường biên của ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một đòn tâm lý chiến.

Bằng cách phô diễn sự khao khát vinh quang tột độ, "tướng quân" của Man City đang ép Arsenal phải thi đấu với sự cảnh giác cao độ và một đôi chân trĩu nặng áp lực vô hình trong suốt phần còn lại của chiến dịch.