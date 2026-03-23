Màn ăn mừng gây bão của Pep Guardiola

Pep Guardiola bùng nổ cảm xúc trong chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Arsenal rạng sáng 23/3, khép lại trận chung kết Cúp Liên đoàn bằng dấu ấn đậm nét cả trên sân lẫn đường biên.

Màn ăn mừng với sự phấn khích tột độ của Pep.

Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Manchester City và Arsenal không chỉ được nhớ đến bởi kết quả, mà còn bởi khoảnh khắc giàu cảm xúc của Pep Guardiola.

Phút 64, khi Man City nâng tỷ số lên 2-0 nhờ cú đúp của Nico O’Reilly, Guardiola không kìm nén được cảm xúc. Ông quay lưng về phía sân, rồi bất ngờ đá mạnh vào bảng quảng cáo gần khu kỹ thuật. Hành động này diễn ra ngay trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả tại Wembley.

Chưa dừng lại, Guardiola tiếp tục chạy dọc đường biên để ăn mừng. Sự phấn khích khiến ông phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đó là hình ảnh hiếm gặp, nhưng cũng phản ánh rõ áp lực và khát khao chiến thắng trong một trận chung kết.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc này. Nhiều ý kiến ca ngợi sự nhiệt huyết của Guardiola. Một số khác cho rằng ông đặc biệt quyết tâm đánh bại học trò cũ Mikel Arteta.

Ở diễn biến chuyên môn, trận đấu cũng gây tranh cãi từ sớm. Thủ môn Kepa Arrizabalaga bên phía Arsenal có pha phạm lỗi với Jeremy Doku khi cầu thủ Man City đang băng xuống. Tuy nhiên, trọng tài chỉ rút thẻ vàng thay vì truất quyền thi đấu, khiến nhiều người phản ứng.

Ngay sau đó, sai lầm của Kepa dẫn đến bàn thua đầu tiên. Anh bắt hụt quả tạt của Rayan Cherki, tạo điều kiện để O’Reilly đánh đầu ghi bàn. Tiền vệ 21 tuổi sau đó hoàn tất cú đúp bằng một pha phối hợp chuẩn mực của Man City.

Chiến thắng 2-0 giúp Man City giành chức vô địch Cúp Liên đoàn lần thứ 9 trong lịch sử. O’Reilly được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, khép lại một đêm mà cả sân cỏ lẫn đường biên đều đầy ắp dấu ấn.

