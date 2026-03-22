Man City tính gây sốc với tân binh đắt nhất lịch sử Chelsea

Manchester City nổi lên như ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Enzo Fernandez.

Tiền vệ người Argentina được cho là không còn hài lòng với định hướng phát triển của Chelsea và đang nghiêm túc cân nhắc việc rời Stamford Bridge ngay trong mùa hè tới.

Trong bối cảnh đó, Manchester City được xem là điểm đến lý tưởng. Theo Fichajes, HLV Pep Guardiola đang lên kế hoạch làm mới tuyến giữa, đặc biệt khi Rodri liên tục gặp vấn đề về thể lực.

Enzo Fernandez, với khả năng điều tiết trận đấu, chuyền bóng chính xác và tư duy chiến thuật sắc bén, được đánh giá là sự thay thế hoàn hảo để duy trì lối chơi kiểm soát đặc trưng của đội chủ sân Etihad.

Chelsea hiện định giá ngôi sao của mình khoảng 150 triệu euro, một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Man City sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ để hoàn tất thương vụ.

Hiện Real Madrid xem Enzo là bản hợp đồng trong mơ, PSG cũng muốn xây dựng tuyến giữ xung quanh nhà vô địch World Cup.

Kể từ khi gia nhập từ Benfica vào năm 2023, Enzo nhanh chóng trở thành trụ cột nơi tuyến giữa của Chelsea. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định trong thành tích và tham vọng chưa rõ ràng của đội bóng London khiến anh muốn tìm kiếm một bến đỗ có khả năng cạnh tranh danh hiệu ngay lập tức. Điều này thu hút hàng loạt ông lớn như Real Madrid, PSG và cả các CLB giàu có tại Saudi Arabia.

Dù nhận được những lời đề nghị hấp dẫn về tài chính từ Trung Đông, Enzo vẫn ưu tiên tiếp tục thi đấu đỉnh cao tại châu Âu.

