Số tiền 2,5 tỷ bảng bán Chelsea sinh lãi khổng lồ

Khoản tiền thu được từ thương vụ tỷ phú Roman Abramovich bán Chelsea năm 2022 vẫn đang gây tranh cãi lớn.

Số tiền 2,5 tỷ bảng bán Chelsea sinh lãi khỗng lồ.

Thương vụ bán CLB thành London được hoàn tất trong năm 2022, khi tập đoàn do doanh nhân Mỹ Todd Boehly dẫn đầu tiếp quản đội bóng Premier League. Tuy nhiên, toàn bộ 2,5 tỷ bảng thu về từ thương vụ đến nay vẫn chưa được giải ngân mà tiếp tục nằm trong tài khoản bị phong tỏa tại Anh.

Theo báo cáo tài chính của Fordstam Ltd, công ty thuộc sở hữu của ông Abramovich, tính đến tháng 6/2023, khoản tiền này đang tạo ra khoảng 63 triệu bảng tiền lãi mỗi năm. Tổng số lãi tích lũy đến nay đã đạt khoảng 250 triệu bảng, cho thấy quy mô khổng lồ của nguồn quỹ chưa được phân bổ.

Chính phủ Anh đang gia tăng áp lực khi cảnh báo Abramovich có thể phải đối mặt với hành động pháp lý nếu tiếp tục trì hoãn. Thủ tướng Keir Starmer cho biết Anh sẽ cấp phép chính thức cho việc chuyển giao số tiền như một nỗ lực cuối cùng nhằm buộc tỷ phú người Nga tuân thủ cam kết.

Lập trường của phía Chính phủ Anh là toàn bộ 2,5 tỷ bảng từ thương vụ phải được sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân tại Ukraine. Tuy nhiên, ông Abramovich muốn phân bổ một phần số tiền này cho các hoạt động tại Nga, điều bị phía Anh kiên quyết phản đối.

Sau khi đổi chủ, Chelsea hiện thuộc quyền sở hữu của liên danh do doanh nhân Todd Boehly dẫn đầu cùng quỹ Clearlake Capital. Dù đội bóng đã bước sang kỷ nguyên mới, dư âm từ thương vụ lịch sử này vẫn chưa thể khép lại.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.