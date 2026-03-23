Cherki tâng bóng khiến Arsenal 'nóng mặt'

Màn tâng bóng của Rayan Cherki giữa trận chung kết Carabao Cup khiến Pep Guardiola không hài lòng và làm bầu không khí trên sân thêm căng thẳng.

Màn tâng bóng ngay trước mặt đối thủ của Cherki.

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của trận chung kết Carabao Cup giữa Manchester City và Arsenal lại không phải đến từ bàn thắng, mà từ một hành động mang tính biểu diễn.

Phút 68, khi Man City đang dẫn 2-0 nhờ cú đúp của Nico O’Reilly, Rayan Cherki bất ngờ thực hiện những pha tâng bóng trên sân Wembley. Đó là khoảnh khắc mang đậm tính ngẫu hứng, nhưng cũng đầy tranh cãi.

Phản ứng từ đường biên lập tức xuất hiện. Pep Guardiola lắc đầu. Không có lời nhắc công khai, nhưng cử chỉ ấy đủ để hiểu ông không chấp nhận cách tiếp cận này. Với Guardiola, trận đấu chưa kết thúc thì mọi thứ vẫn còn rủi ro.

Bên phía Arsenal, sự khó chịu nhanh chóng lộ rõ. Trung vệ Ben White phản ứng quyết liệt, với một pha vào bóng khá rát dành cho Cherki và phải nhận thẻ vàng, khiến bầu không khí trên sân càng trở nên căng thẳng.

Trên sóng truyền hình, Gary Neville nhanh chóng đưa ra quan điểm. Ông cho rằng hành động của Cherki là "quá sớm" và mang tính phô trương không cần thiết. Theo Neville, một đội bóng dẫn trước vẫn phải giữ sự tập trung, bởi chỉ một bàn thua cũng có thể thay đổi cục diện.

Sự việc phản ánh hai thái cực. Một bên là cảm hứng cá nhân, một bên là kỷ luật tập thể. Guardiola luôn thuộc vế thứ hai khi ông đề cao kiểm soát và sự chuẩn mực, đặc biệt trong những trận đấu lớn.

Cuối cùng, Man City bảo toàn tỷ số và giành chức vô địch Carabao Cup sau màn trình diễn thuyết phục trong hiệp hai. Tình huống ngẫu hứng của Cherki tạm thời được gác lại, nhường chỗ cho màn ăn mừng và nâng cúp của thầy trò Pep Guardiola.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD