Không nhận ra Pavel Nedved

Huyền thoại Pavel Nedved gây bất ngờ bởi diện mạo khác xa thời đỉnh cao sự nghiệp.

Nedved dự khán trận đấu của CH Czech với Hàn Quốc.

Ở trận CH Czech thua Hàn Quốc 1-2 thuộc bảng A World Cup 2026 hôm 12/6, máy quay truyền hình bắt gặp Nedved ngồi trên khán đài VIP sân Guadalajara cùng quan chức Liên đoàn Bóng đá CH Czech. Mái tóc dài đặc trưng từng làm nên thương hiệu của cựu tiền vệ Juventus nay điểm nhiều dấu hiệu của tuổi tác.

Biểu tượng bóng đá CH Czech xuất hiện với mái tóc dài bồng bềnh pha chút bạc màu, gương mặt đầy râu và vóc dáng đậm hơn trước. Ở tuổi 53, vẻ ngoài của Quả bóng vàng 2003 mang dáng dấp một doanh nhân hơn là chàng tiền vệ hào hoa bậc nhất châu Âu đầu những năm 2000.

Dù không còn xuất hiện trên sân cỏ, Nedved vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng với bóng đá CH Czech. Tại World Cup 2026, ông góp mặt với cương vị Tổng giám đốc đội tuyển quốc gia, phụ trách công tác điều hành, hỗ trợ hậu cần và định hướng phát triển cho thế hệ cầu thủ hiện tại.

Sự hiện diện của cựu danh thủ 53 tuổi mang ý nghĩa lớn với tuyển Czech. Ông là một trong những nhân tố góp phần giúp đội trở lại sân chơi World Cup sau 20 năm chờ đợi. Lần gần nhất CH Czech góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là tại World Cup 2006 trên đất Đức. Thật trùng hợp khi World Cup 2026 cũng đánh dấu đúng hai thập kỷ kể từ lần cuối huyền thoại này tham dự giải đấu với tư cách cầu thủ.

Dù CH Czech khởi đầu không thuận lợi bằng thất bại trước Hàn Quốc, Nedved vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong hành trình phía trước. Đội tuyển Đông Âu còn hai trận quan trọng gặp Mexico và Nam Phi để nuôi hy vọng đi tiếp.

Bàn thắng từ quả ném biên ở World Cup 2026 Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.