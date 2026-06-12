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Thể thao World Cup 2026

Gương mặt như 'trúng số độc đắc' của CĐV Hàn Quốc gây sốt

  • Thứ sáu, 12/6/2026 17:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 12/6, một CĐV cuồng nhiệt của tuyển Hàn Quốc bất ngờ gây bão trên mạng xã hội nhờ biểu cảm đầy cảm xúc trên khán đài.

Nam CĐV Hàn Quốc trở nên nổi tiếng sau trận đấu.

Ở trận ra quân bảng A World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc rơi vào tình thế khó khăn khi Ladislav Krejci đánh đầu mở tỷ số cho CH Czech ở phút 59. Bàn thua khiến đại diện châu Á đứng trước nguy cơ trắng tay trong ngày mở màn.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hong Myung-bo cho thấy bản lĩnh khi lội ngược dòng thành công. Hwang In-beom ghi bàn gỡ hòa trước khi Oh Hyeon-gyu trở thành người hùng với pha lập công quyết định, giúp Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính.

Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc hoàn tất màn ngược dòng cũng tạo nên bầu không khí bùng nổ trên khán đài sân Guadalajara. Hàng nghìn cổ động viên trong sắc đỏ đã vỡ òa cảm xúc, nhưng nổi bật nhất là hình ảnh một người hâm mộ với khuôn mặt được sơn nửa đỏ, nửa xanh theo màu quốc kỳ Hàn Quốc.

Máy quay truyền hình bắt được khoảnh khắc CĐV này gào thét trong sung sướng với nụ cười rạng rỡ sau chiến thắng của đội nhà. Biểu cảm chân thật và đầy cảm xúc của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự thích thú từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Nhiều tài khoản X không tiếc lời ca ngợi. Một người viết: "Đây có lẽ là cổ động viên số một giải đấu". Một tài khoản khác hài hước bình luận: "Trông như vừa trúng số độc đắc, lại vừa chứng kiến đội nhà vô địch World Cup cùng lúc vậy".

Hình ảnh trên tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của World Cup. Ở đó, không chỉ các cầu thủ mà cả những cảm xúc bùng nổ từ khán đài cũng có thể trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

Bản sắc giúp Hàn Quốc có một trận thắng hay

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Minh Nghi

Hàn Quốc Tuyển Hàn Quốc Hàn Quốc

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    Da den luc Pulisic ru mac bom xit hinh anh

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    1 giờ trước 17:45 12/6/2026

    0

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