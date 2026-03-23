Pep Guardiola lại tự cào mặt

HLV Pep Guardiola của Manchester City lại khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với vết trầy trên đầu sau chức vô địch Carabao Cup trước Arsenal hôm 22/3.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã dẫn dắt đội bóng thành Manchester đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết tại Wembley, qua đó lập kỷ lục lần thứ 5 đăng quang ở giải đấu này.

Tuy nhiên, tâm điểm sau trận đấu lại là hình ảnh Guardiola với những vết xước đỏ trên đầu trong lúc ăn mừng chiến thắng cùng học trò Erling Haaland. Đây không phải lần đầu tiên ông rơi vào tình trạng này. Từ cuối năm 2024, người hâm mộ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại khi thấy ông xuất hiện với các vết bầm tím và trầy xước trên khuôn mặt.

Khi đó, Guardiola từng gây tranh cãi khi nói “bản thân muốn làm tổn thương bản thân” trong lúc trả lời phỏng vấn, trước khi nhanh chóng lên tiếng xin lỗi.

Vết trầy gây chú ý của Guardiola ở chung kết Carabao Cup. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau trận, Guardiola không đề cập đến vết thương trên trán. Ông hài lòng với chức vô địch và đánh giá cao màn trình diễn của các học trò.

Chiến thắng không chỉ mang về danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mà còn tạo cú hích lớn cho Man City trong tham vọng giành cú ăn ba quốc nội, bên cạnh Premier League và FA Cup. Ở mùa giải 2018/19, đội chủ sân Etihad từng làm được điều này.

Danh hiệu Carabao Cup giúp Man City thêm tự tin trong cuộc đua vô địch Premier League, nơi họ sẽ chạm trán Arsenal trong trận cầu then chốt vào tháng tới. Hiện tại, Arsenal vẫn dẫn đầu với khoảng cách 9 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận, khiến cuộc đua vẫn còn rất khó lường.

Về phía Arsenal, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã lỡ cơ hội “ăn bốn” nhưng vẫn có thể hướng tới cú ăn ba ở các đấu trường còn lại, bao gồm cả Champions League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

