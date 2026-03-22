Sancho liên tục ghi dấu ấn

  • Chủ nhật, 22/3/2026 23:28 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Đêm 22/3, Aston Villa đánh bại West Ham 2-0 để giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 31 vòng.

Sancho giúp Aston Villa giữ vững vị trí trong top 4.

Thầy trò HLV Unai Emery hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đối thủ thành London lần đầu tiên kể từ mùa 2010/11, đồng thời củng cố đáng kể hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Lúc này, CLB chủ sân Villa Park đang có 54 điểm, hơn đội đứng thứ 5 là Liverpool đến 5 điểm. Thậm chí, Villa còn rút ngắn khoảng cách với MU xuống còn 1 điểm. Ở chiều ngược lại, West Ham giậm chân ở vị trí thứ 18 với 29 điểm, kém vị trí an toàn 1 điểm.

Ngay từ đầu trận, West Ham gặp tổn thất khi Jean-Clair Todibo chấn thương trong lúc khởi động. Sức ép liên tục của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa ở phút 15. Từ tình huống đá phạt, Jadon Sancho kiến tạo thuận lợi để John McGinn tung cú dứt điểm một chạm đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là pha kiến tạo thứ 2 trong 2 trận liên tiếp của cầu thủ thuộc biên chế MU.

Sau bàn thắng, Aston Villa duy trì thế trận áp đảo. Morgan Rogers, Ollie Watkins và Amadou Onana liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đội khách, nhưng sự xuất sắc của Hermansen cùng những pha cản phá lăn xả của hàng thủ West Ham giúp họ tránh khỏi bàn thua thứ 2 trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, West Ham nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, song những cơ hội của Jarrod Bowen hay Axel Disasi đều không thể đánh bại Emiliano Martinez. Khi đội khách còn đang loay hoay, họ phải trả giá. Từ pha dứt điểm không dứt khoát của Rogers, Watkins nhanh chân đá bồi ấn định chiến thắng 2-0.

