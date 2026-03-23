Real Madrid lần đầu thắng derby tại La Liga sau 4 năm

Rạng sáng 23/3, Vinicius tỏa sáng giúp Real Madrid đánh bại Atletico 3-2 trong khuôn khổ vòng 29 La Liga.

Trong ngày Vinicius tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng từ chấm phạt đền và một siêu phẩm cứa lòng, Real Madrid lần đầu đánh bại đối thủ cùng thành phố tại La Liga kể từ năm 2022. Không chỉ mang về 3 điểm quan trọng, tiền đạo người Brazil còn chấm dứt chuỗi 13 trận tịt ngòi ở derby thủ đô.

Màn so tài tại Bernabeu còn được tăng thêm kịch tính bằng tấm thẻ đỏ của Federico Valverde. Dù vậy, Real Madrid vẫn trụ vững trong những phút cuối để bảo toàn 3 điểm, qua đó tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch. Lúc này, khoảng cách giữa hai ứng viên vô địch là 4 điểm.

Vinicius tỏa sáng.

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao khi Real Madrid liên tục gây sức ép. Dani Carvajal buộc Juan Musso phải trổ tài cứu thua, còn Federico Valverde đưa bóng dội cột. Tuy nhiên, Atlético mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 33, Giuliano Simeone kiến tạo tinh tế để Ademola Lookman dứt điểm bằng má ngoài, mở tỷ số cho đội khách.

Sau giờ nghỉ, thế trận đảo chiều chóng mặt. Phút 55, Vinicius lạnh lùng gỡ hòa trên chấm phạt đền sau khi Brahim Diaz bị phạm lỗi. Chỉ 3 phút sau, sai lầm của hàng thủ Atletico tạo điều kiện để Valverde nâng tỷ số lên 2-1.

Mbappe trở lại nhưng không tạo ra nhiều dấu ấn.



Kịch tính chưa dừng lại. Nahuel Molina bất ngờ gỡ hòa 2-2 với cú sút xa sẽ là ứng viên nặng ký cho giải thưởng Puskas. Nhưng chỉ 5 phút sau, Vinicius lại lên tiếng với pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ, trước khi tung cú dứt điểm chân phải sở trường, ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid.

Những phút cuối trận diễn ra nghẹt thở khi Valverde nhận thẻ đỏ, còn Alvarez sút trúng cột. Atletico không thể tận dụng lợi thế hơn người để giành điểm, qua đó giậm chân ở vị trí thứ 4 với 57 điểm.

