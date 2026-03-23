Arteta trả giá vì chọn Kepa

Quyết định dùng Kepa Arrizabalaga thay David Raya ở chung kết Carabao Cup khiến HLV Mikel Arteta hứng chịu chỉ trích dữ dội sau thất bại của Arsenal trước Manchester City.

Kepa (trái) trong trận chung kết Carabao Cup gặp Man City.

Arsenal bước vào trận chung kết Carabao Cup hôm 22/3 với kỳ vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu. Tuy nhiên, lựa chọn nhân sự của Mikel Arteta lại trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi đội bóng để thua 0-2 trước Manchester City.

Thay vì sử dụng David Raya, thủ môn số một trong phần lớn mùa giải, Arteta đặt niềm tin vào Kepa Arrizabalaga, người bắt chính xuyên suốt hành trình tại Carabao Cup. Quyết định này nhanh chóng bị đặt dấu hỏi, đặc biệt sau sai lầm của Kepa ở bàn mở tỷ số của Nico O'Reilly tại Wembley.

Trên Sky Sports, cựu tiền vệ Liverpool Jamie Redknapp không giấu được sự thất vọng. Ông cho rằng Arteta đã mắc sai lầm lớn khi đặt niềm tin vào thủ môn dự bị ở một trận đấu mang tính quyết định.

“Tôi không nói Kepa là thủ môn tệ, nhưng cậu ấy không giỏi bằng Raya. Đó là lý do cậu ấy là lựa chọn số hai. Trong một trận chung kết, bạn phải dùng người tốt nhất. Đây là sai lầm lớn và Arteta phải chịu trách nhiệm”, Redknapp nhận định.

Cựu hậu vệ Man City, Micah Richards cũng đồng tình khi nhấn mạnh sự khác biệt rõ rệt giữa hai thủ môn. Theo ông, ở những trận đấu lớn, việc lựa chọn người gác đền phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Sai lầm của Kepa, vì thế, đã khiến Arsenal phải trả giá.

Cựu hậu vệ MU, Gary Neville thì nhìn nhận vấn đề ở góc độ tâm lý trận đấu. Sau bàn thua, Arsenal đánh mất thế trận, còn Manchester City tận dụng tốt thời cơ để kiểm soát cuộc chơi.

Giữa làn sóng chỉ trích, Arteta vẫn giữ quan điểm của mình. HLV người Tây Ban Nha cho rằng Kepa xứng đáng được bắt chính sau khi góp công đưa đội vào chung kết.

“Tôi đưa ra quyết định trước trận dựa trên những gì cậu ấy thể hiện. Nếu chọn người khác, điều đó sẽ không công bằng”, Arteta nói.

Ông thừa nhận sai lầm là một phần của bóng đá, đặc biệt khi nó xảy ra ở thời điểm nhạy cảm. Tuy vậy, Arteta nhấn mạnh ông phải làm điều mình tin là đúng, dựa trên sự công bằng với toàn đội.

Lựa chọn của Arteta có thể xuất phát từ sự nhất quán và niềm tin. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa công bằng và hiệu quả đôi khi rất mong manh. Và ở Wembley, Arsenal đã phải trả giá cho điều đó.