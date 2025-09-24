Kepa chính thức trình làng Arsenal

HLV Mikel Arteta xác nhận Kepa Arrizabalaga sẽ bắt chính trận gặp Port Vale thuộc vòng 3 Carabao Cup, đánh dấu màn ra mắt chính thức trong màu áo Arsenal.

Sau 7 mùa gắn bó cùng Chelsea và giai đoạn tìm lại phong độ trong màu áo Bournemouth, Kepa cập bến Emirates hè 2025 với mức phí chỉ 6 triệu euro - con số được xem là "món hời" trên thị trường chuyển nhượng. Anh ký hợp đồng 3 năm, kéo dài đến năm 2028.

Phát biểu trước trận đấu diễn ra lúc 2h rạng sáng 25/9, Arteta khẳng định: "Kepa xứng đáng với cơ hội này. Thái độ và tinh thần hỗ trợ của cậu ấy trong mọi khía cạnh đều tuyệt vời. Đây cũng là dịp để nhiều cầu thủ ít được thi đấu thể hiện mình".

Trong bối cảnh David Raya là lựa chọn số một ở khung gỗ, sự xuất hiện của Kepa giúp Arsenal sở hữu thêm phương án chất lượng. Thủ môn người Bilbao từng có 35 trận bắt chính cho Bournemouth mùa trước, góp công lớn vào chiến dịch trụ hạng thành công của đội bóng miền Nam nước Anh.

Đối đầu Port Vale, Arteta dự kiến xoay tua lực lượng, trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới và ít ra sân. Với Kepa, đây không chỉ là màn trở lại sau gần 4 tháng vắng bóng ở các trận chính thức, mà còn là cơ hội để chứng minh anh đủ sức tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng trong khung thành Arsenal.

Emirates giờ đây có thêm một người gác đền đẳng cấp, hứa hẹn mang đến chiều sâu quan trọng cho tham vọng chinh phục của "Pháo thủ" mùa này.

