Hai sai lầm khó tha thứ của Kepa

Người hâm mộ cho rằng Kepa Arrizabalaga đang "dính lời nguyền" ở Cúp Liên đoàn sau sai lầm tai hại khiến Manchester City mở tỷ số trước Arsenal tại Wembley.

Hai tình huống sai lầm khó tin của Kepa.

Phút 64 trên sân Wembley, thủ môn người Tây Ban Nha không thể bắt dính quả tạt của Bernardo Silva, tạo điều kiện để Nico O’Reilly băng vào ghi bàn mở tỷ số cho Man City.

Sai lầm này càng trở nên đáng chú ý khi Kepa trước đó đã may mắn thoát thẻ đỏ. Chỉ vài phút trước tình huống dẫn đến bàn thua, anh lao ra khỏi vòng cấm để truy cản Jeremy Doku nhưng không chạm bóng và phạm lỗi với cầu thủ người Bỉ.

Trọng tài xác định đây không phải là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt, nên chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên, nhiều CĐV Arsenal có lẽ đã ước rằng anh không còn ở trên sân.

Ngay sau bàn mở tỷ số, Man City tiếp tục kiểm soát trận đấu và O’Reilly hoàn tất cú đúp. Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng 2-0 để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Màn trình diễn của Kepa nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng những sai lầm của anh đã trao lợi thế cho Man City trong trận chung kết quan trọng.

Thậm chí, có người nhắc lại những ký ức không mấy vui vẻ của Kepa tại giải đấu này. Năm 2019, khi còn khoác áo Chelsea, anh từng từ chối rời sân theo yêu cầu của HLV Maurizio Sarri trong loạt luân lưu gặp Man City và cuối cùng đội bóng của anh thất bại.

Đến năm 2022, Kepa vào sân với vai trò "chuyên gia sút luân lưu" trong trận chung kết gặp Liverpool, nhưng lại để lọt lưới cả 11 lượt sút trước khi đá hỏng quả quyết định.

Màn trình diễn lần này tiếp tục khiến nhiều người tin rằng Kepa không có duyên với Cúp Liên đoàn, khi sai lầm của anh trực tiếp dẫn đến bàn thua quan trọng.

Với Arsenal, thất bại này là cú sốc khi giấc mơ "ăn 4" chính thức tan vỡ. Họ cùng Kepa sẽ phải nhanh chóng bỏ lại phía sau để hướng đến phần còn lại của mùa giải với cơ hội cạnh tranh ở Premier League, Champions League và FA Cup.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD