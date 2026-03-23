Cựu sao MU sắp tái xuất sau hơn 2 năm thất nghiệp

Hậu vệ người Hà Lan, Timothy Fosu-Mensah, đang tiến rất gần tới ngày tái xuất sân cỏ sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương và thất nghiệp.

Fosu-Mensah khi còn khoác áo MU.

Givemesport cho biết Fosu-Mensah đang tập luyện cùng đội U21 của Crystal Palace nhằm duy trì thể trạng và cảm giác bóng. Nguồn tin cho biết cầu thủ 28 tuổi đã đạt nền tảng thể lực tốt và sẵn sàng trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Mục tiêu của Fosu-Mensah là tìm kiếm cơ hội mới tại châu Âu, với ưu tiên hàng đầu là được ra sân thường xuyên và duy trì thể trạng ổn định.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Manchester United, Fosu-Mensah nhanh chóng gây ấn tượng nhờ sự đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí như trung vệ, hậu vệ cánh hay tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ sinh năm 1998 ra mắt đội một vào tháng 2/2016 trong trận thắng trước Arsenal và từng được HLV Louis van Gaal tín nhiệm.

Dù vậy, sự nghiệp của Fosu-Mensah tại Old Trafford không thực sự suôn sẻ. Anh chỉ có 30 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”, liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương và phải cạnh tranh vị trí khốc liệt. Những quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Crystal Palace và Fulham cũng không giúp anh bứt phá.

Năm 2021, hậu vệ này chuyển sang Bayer Leverkusen, nhưng vận đen chấn thương tiếp tục đeo bám. Đến năm 2024, anh bị thanh lý hợp đồng và rơi vào cảnh thất nghiệp.

Fosu-Mensah được xem là trường hợp đáng tiếc khi sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương.

