Trận Mexico - Bồ Đào Nha khủng hoảng vì thiếu Ronaldo

Trận giao hữu Mexico - Bồ Đào Nha từ sự kiện được săn đón trở thành tâm điểm tranh cãi sau cú sập giá vé vì Cristiano Ronaldo vắng mặt.

Ronaldo không thể hội quân cùng Bồ Đào Nha vì chấn thương.

Trận giao hữu giữa Mexico và Bồ Đào Nha vào tháng 3/2026 từng được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý trước thềm World Cup 2026.

Ngay từ cuối năm 2025, trận đấu được quảng bá rầm rộ với tâm điểm là Cristiano Ronaldo. Giá vé ban đầu dao động từ 150 đến 400 USD , nhưng nhanh chóng trở thành "hàng hiếm" khi mở bán.

Nhu cầu tăng đột biến khiến vé chính thức bán hết gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, người hâm mộ phản ánh nhiều vấn đề trong quá trình mua, từ lỗi hệ thống đến số lượng vé hạn chế bất thường.

Chỉ ít giờ sau, thị trường bán lại xuất hiện dày đặc vé với mức giá bị đẩy lên cao. Nhiều vé được rao bán từ 500 đến 3.000 USD , gấp nhiều lần giá gốc.

Các dấu hiệu bất thường nhanh chóng bị chỉ ra. Không ít ý kiến cho rằng nguồn vé chính thức đã bị hạn chế có chủ đích. Một lượng lớn vé được cho là đã được chuyển sang các kênh phân phối không công khai. Từ đó, các nhóm đầu cơ có thể kiểm soát nguồn cung và đẩy giá lên mức cao.

Trong suốt giai đoạn này, giá vé vẫn duy trì ở mức đắt đỏ nhờ kỳ vọng Ronaldo ra sân. Phần lớn người mua sẵn sàng chi tiền chỉ để được chứng kiến siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu. Điều này khiến thị trường phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sự xuất hiện của cựu sao Manchester United.

Bước ngoặt xảy ra khi Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo vắng mặt vì chấn thương. Thông tin này khiến thị trường lập tức đảo chiều.

Giá vé lao dốc mạnh, có trường hợp giảm từ khoảng 600 USD xuống chỉ còn gần 100 USD . Làn sóng bán tháo diễn ra khi người mua tìm cách cắt lỗ.

Hệ quả là nhiều người hâm mộ chịu thiệt hại lớn. Vụ việc nhanh chóng leo thang thành bê bối với các cáo buộc gian lận và thao túng thị trường.

Từ một trận đấu được kỳ vọng, Mexico - Bồ Đào Nha trở thành ví dụ điển hình cho sự mong manh của cơn sốt bóng đá khi phụ thuộc vào một ngôi sao.

