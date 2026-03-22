Bạn gái Ronaldo gây 'bão' với bức ảnh hơn 20 triệu USD

Trên trang Instagram, Georgina Rodríguez khiến người hâm mộ choáng ngợp khi đăng tải một bức ảnh chụp cùng Cristiano Ronaldo.

Bức ảnh "đắt giá" của Georgina.

Đáng chú ý, cả hai đều không lộ mặt trong bức ảnh. Georgina hướng sự chú ý đến những món trang sức xa xỉ, với tổng giá trị khiến cư dân mạng kinh ngạc.

Theo ước tính, bức ảnh này “gói gọn” khối tài sản lên tới hơn 20,65 triệu USD . Nổi bật nhất là siêu xe Bugatti Centodieci, được định giá khoảng 13,5 triệu USD . Đây cũng là một trong những chiếc xe thuộc bộ sưu tập đồ sộ của Ronaldo.

Bên cạnh đó, Georgina tiếp tục thu hút ánh nhìn với chiếc nhẫn đính hôn trị giá khoảng 6 triệu USD , biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt giữa cô và siêu sao người Bồ Đào Nha.

Không dừng lại ở đó, hai chiếc đồng hồ xa xỉ cũng góp phần nâng tổng giá trị của cả bức ảnh. Đó là mẫu Patek Philippe 5719/10G trị giá 700.000 USD và Patek Philippe 7118/1450R có giá khoảng 450.000 USD .

Một chi tiết thú vị khác là ca khúc Diamonds của Rihanna được Georgina lựa chọn làm nhạc nền, càng làm nổi bật thông điệp xa hoa và lấp lánh mà bức ảnh truyền tải.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng trầm trồ trước những món trang sức đắt giá của Georgina. Nhiều người cho rằng bản thân bạn gái của Ronaldo cũng nỗ lực làm việc và kiếm tiền, chứ không sống dựa hoàn toàn vào bạn trai nổi tiếng.

Georgina cũng cho thấy sức hút riêng khi liên tục tạo ra những khoảnh khắc “gây bão” mạng xã hội. Bức ảnh mới nhất là minh chứng rõ nét cho cuộc sống xa hoa và đẳng cấp mà cô đang tận hưởng bên cạnh Ronaldo.

