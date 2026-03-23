10 ngày đau đớn của fan Chelsea

Có lẽ những cổ động viên của Chelsea đang sống trong chuỗi ngày buồn bã và đau đớn khi hàng loạt vấn đề của đội bóng bị phơi bày.

Trước trận đấu với Everton ở vòng 31 Premier League, tờ Daily Mail nói rằng việc có một trận thua là điều khó chấp nhận, huống hồ đó là 3 trận thua liên tiếp trong vòng một tuần trước PSG (2 lượt trận) và Newcastle.

Vậy điều gì kinh khủng hơn việc thua liền 3 trận trong vòng một tuần với tổng tỷ số 2-9? Người hâm mộ Chelsea chỉ cần thêm 3 ngày để có câu trả lời. Đó là trận thua thứ tư liên tiếp của nhà đương kim vô địch thế giới chỉ trong 10 ngày. Lần này, thất bại của họ còn muối mặt hơn khi bị Everton nghiền nát với hàng loạt sai lầm, trật nhịp ở cả công lẫn thủ.

Tận cùng của sự chán nản

Khoảng 2.000 cổ động viên của "The Blues" lặn lội đến sân Hill Dickinson, mang theo niềm tin bị bào mòn sau 3 trận thua muối mặt, nhưng sự chịu đựng của họ va phải thách thức cực đại từ diễn biến trên sân.

Hình ảnh cả khán đài đội khách trống trơn khi trận đấu còn chưa khép lại nói lên nhiều điều. Nhưng có lẽ nó đại diện cho phản ứng chung của fan Chelsea lúc này: ê chề, đau đớn và tạm thời không muốn đối diện sự thật.

Đó là phản ứng theo lẽ thường, khi sức chịu đựng bị đẩy đến giới hạn. Trong sự bất lực hiện hữu, họ sẽ cố tìm ra một vài căn cứ cho sự trở lại của Chelsea, nhưng những gì hiện ra trước mắt họ đang là một hình ảnh vô cùng mờ mịt.

Nếu không nói đến kết quả thi đấu trong 10 ngày qua thì Chelsea đang có gì? Một bản án trừng phạt tài chính hơn 10 triệu bảng treo lơ lửng trên đầu. Công bằng mà nói, đó là kết quả của những hoạt động trong quá khứ, chỉ có điều, nó trở thành điểm bắt đầu cho loạt sóng gió không hẹn mà gặp tại Chelsea.

Một lượng lớn CĐV Chelsea thậm chí lập kế hoạch để phản đối sự điều hành của giới chủ hiện tại, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với cựu chủ tịch Roman Abramovich. Trong lúc đó, chính phủ Anh và các bên liên quan vẫn đang bận chỉ trích tỷ phú người Nga vì chuyện không giải ngân số tiền 2,5 tỷ bảng từ việc bán CLB.

HLV Liam Rosenior bắt đầu chới với.

Việc các CĐV phản ứng hoạt động của lãnh đạo Chelsea không phải lần đầu, cũng chẳng hề phi lý. Ngay cả Enzo Fernandez, ngôi sao đắt giá nhất trong đội hình, trong một phút không thể kiềm chế, đã nói lên suy nghĩ thật của bản thân về quyết định sa thải Enzo Maresca.

Tương lai nào cho Chelsea

Trước Everton, trong giờ phút ngặt nghèo nhất, những ai yêu mến Chelsea dù trên khán đài hay theo dõi từ xa đều nhìn về băng ghế huấn luyện và chờ đợi một quyết định thay đổi mang tính bước ngoặt.

Và rồi, HLV Liam Rosenior ngồi đó với quyển sổ và cây bút trên tay, chăm chỉ ghi chép mặc cho thế sự xoay vần. Nhiều CĐV chua chát nhận xét trên mạng xã hội X rằng đó là hình ảnh của một giáo viên cần mẫn hơn là một vị HLV lăn xả với sân bóng.

"Tuần trăng mật" của Rosenior với Chelsea đã kết thúc từ lâu, và giờ ông đang cố gắng vá víu CLB đang trên đà trôi tuột khỏi cuộc đua giành vé dự Champions League.

Dĩ nhiên việc ghi chép trong khi đội nhà đang thua đậm không phải là cách hay. CĐV Chelsea cần nhiều hơn thế, hoặc ít nhất là một động tác khích lệ tinh thần toàn đội bên ngoài đường biên và giao việc ghi chép cho một vị trợ lý nào đó.

Rosenior gần đây còn không xem một trận nào trên TV trong căn phòng khách sạn thuê dài ngày ở London. Những phóng viên của Daily Mail bắt gặp ông đến sân tập Chelsea ngay cả trong ngày nghỉ. Rõ ràng sự lo lắng cho an nguy của CLB vẫn có, nhưng Rosenior vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Ban lãnh đạo đã cho Rosenior cơ hội đến cuối mùa, nhưng cổ động viên Chelsea sẽ còn trải qua cảm giác đau đớn như 10 ngày vừa qua đến bao lâu?

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

