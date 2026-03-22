Chelsea muốn đổi Fernandez lấy De Jong

Chelsea chủ động tiếp cận Barcelona với đề xuất trao đổi Enzo Fernandez để mang về Frenkie de Jong.

Fernandez và De Jong có thể đổi chỗ cho nhau.

Fernandez được cho là cân nhắc nghiêm túc việc rời Stamford Bridge sau khi mất niềm tin vào định hướng phát triển của CLB. Tiền vệ người Argentina không hài lòng với hàng loạt quyết định gần đây của ban lãnh đạo, đặc biệt là việc sa thải HLV Enzo Maresca.

Phong độ thiếu ổn định của Chelsea trên mọi đấu trường, cùng nguy cơ vắng mặt tại Champions League mùa tới càng thúc đẩy nhà vô địch World Cup 2022 tìm kiếm bến đỗ mới. Trong bối cảnh đó, Barcelona nổi lên như điểm đến tiềm năng.

Rào cản lớn nhất nằm ở mức phí chuyển nhượng. Chelsea chi 120 triệu euro để đưa Fernandez về từ Benfica, nên không chấp nhận bán lỗ. Tuy nhiên, theo El Nacional, ông chủ Todd Boehly sẵn sàng hạ giá nếu Barcelona để De Jong ra đi theo hướng ngược lại.

Tiền vệ người Hà Lan không còn giữ vai trò bất khả xâm phạm dưới thời HLV Hansi Flick. Trước áp lực tài chính, Barcelona cũng để ngỏ khả năng bán De Jong nếu nhận được đề nghị hợp lý. Điều này mở ra khả năng cho thương vụ trao đổi trực tiếp giữa 2 đội bóng.

Dù vậy, nút thắt nằm ở quan điểm chuyên môn của HLV Flick. Chiến lược gia người Đức không phủ nhận đẳng cấp của Enzo, nhưng không xem việc bổ sung tiền vệ là ưu tiên. Thay vào đó, Flick muốn tiếp tục trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Marc Bernal.

Trong bối cảnh đó, đề xuất đổi Fernandez lấy De Jong vẫn vấp phải những hoài nghi lớn. Thương vụ nếu xảy ra sẽ phụ thuộc vào việc ban huấn luyện Barcelona có thay đổi quan điểm hay không trong thời gian tới.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

