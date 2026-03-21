Tuyên bố chấn động Chelsea của Fernandez

  • Thứ bảy, 21/3/2026 17:52 (GMT+7)
Tiền vệ Enzo Fernandez thừa nhận chưa thể hiểu nổi quyết định sa thải HLV Enzo Maresca của Chelsea, bất chấp đội bóng có thuyền trưởng mới là Liam Rosenior.

Fernandez khẳng định Chelsea vẫn nhớ HLV Maresca.

Phát biểu của Fernandez đến trong bối cảnh Chelsea vừa thua đậm 2-8 trước PSG tại vòng 1/8 Champions League. Thất bại nặng nề càng làm lộ rõ những bất ổn trong phòng thay đồ, đặc biệt sau biến động trên băng ghế huấn luyện hồi giữa mùa.

HLV Maresca bị sa thải sau trận hòa Bournemouth vào cuối năm ngoái, dù trước đó ông xây dựng được hệ thống chiến thuật rõ ràng và bản sắc lối chơi cho đội bóng. Theo Fernandez, quyết định này không chỉ bất ngờ mà còn gây tổn thương lớn cho tập thể.

"Tôi không hiểu. Có những điều cầu thủ không thể lý giải, nhất là cách mọi thứ được xử lý. Tôi không có câu trả lời", tiền vệ người Argentina chia sẻ. Anh nhấn mạnh rằng dưới thời Maresca, Chelsea có sự ổn định về chiến thuật, từ tập luyện đến thi đấu, điều mà đội bóng đang đánh mất.

Sự xuất hiện của Rosenior được kỳ vọng giúp đội bóng lấy lại cân bằng, nhưng thực tế quá trình chuyển giao không suôn sẻ. Những phát biểu của Fernandez phần nào cho thấy các cầu thủ chưa thật sự thích nghi, đồng thời nuối tiếc những gì từng có dưới thời HLV cũ.

"Tất nhiên đó là sự ra đi khiến chúng tôi đau đớn. Chúng tôi có bản sắc, có trật tự. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi tốt, đôi khi không. Việc thay đổi giữa mùa giải khiến mọi thứ bị gián đoạn", nhà vô địch World Cup 2022 nói thêm.

Fernandez anh 1

Fernandez công khai khẳng định lối đá của Chelsea không còn ổn định sau khi Rosenior thay Maresca.

Fernandez còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2032, song liên tục được liên hệ với các ông lớn như Real Madrid và PSG. Khi được hỏi về tương lai, anh tỏ ra dè dặt: "Còn 8 trận nữa và FA Cup. Sau đó là World Cup, rồi hãy xem điều gì xảy ra".

Phát biểu úp mở của Fernandez càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng anh rời Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Theo truyền thông Anh, không khí nội bộ Chelsea được cho là khá căng thẳng thời điểm này. Thậm chí, chính HLV Rosenior còn khẳng định ông tìm ra và "xử lý xong" người làm rò rỉ đội hình ở 2 trận gặp PSG.

Với những gì đang diễn ra cùng với tuyên bố của Fernandez, phòng thay đồ "The Blues" khả năng không còn nhìn về một hướng. Cá nhân HLV Rosenior cũng có thể bị sa thải nếu Chelsea không giành được vé dự Champions League mùa tới.

Chelsea hậu Abramovich - bao giờ mới thật sự ổn định Sau kỷ nguyên Roman Abramovich, Chelsea vẫn loay hoay trong vòng xoáy tái thiết, khi thành tích, nhân sự và bản sắc đều chưa tìm được điểm cân bằng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

