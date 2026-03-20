Huyền thoại Chelsea sắp sang Việt Nam

Người hâm mộ Chelsea tại Việt Nam đón tin vui khi huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink sẽ trực tiếp góp mặt trong một sự kiện giao lưu quy mô toàn cầu diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện mang tên The Famous CFC diễn ra vào ngày 18/4 tới.

Sự kiện mang tên The Famous CFC hứa hẹn trở thành điểm hẹn đáng chú ý dành cho cộng đồng fan "The Blues" tại khu vực Đông Nam Á. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động kết nối người hâm mộ toàn cầu mà Chelsea đang đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Jimmy Floyd Hasselbaink đóng vai trò chủ trì chương trình. Ông không chỉ tham gia giao lưu, ký tặng mà còn chia sẻ những câu chuyện hậu trường về quãng thời gian thi đấu đỉnh cao trong màu áo Chelsea.

Hasselbaink là một trong những chân sút hay nhất lịch sử đội bóng Tây London, nổi bật với khả năng dứt điểm sắc bén và từng 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Sự xuất hiện của ông tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn, đặc biệt với thế hệ người hâm mộ gắn bó với Chelsea từ những năm 2000.

The Famous CFC là trải nghiệm mang tính tương tác cao, khi người hâm mộ có cơ hội tham gia các hoạt động độc quyền, kết nối trực tiếp với thần tượng và hòa mình vào không khí bóng đá đậm chất Anh ngay tại Hà Nội.

Việc Chelsea mang biểu tượng của CLB đến Việt Nam cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Đông Nam Á, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của cộng đồng người hâm mộ khu vực trong chiến lược phát triển toàn cầu của đội bóng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD