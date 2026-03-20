Huyền thoại Chelsea sắp sang Việt Nam

  • Thứ sáu, 20/3/2026 16:09 (GMT+7)
Người hâm mộ Chelsea tại Việt Nam đón tin vui khi huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink sẽ trực tiếp góp mặt trong một sự kiện giao lưu quy mô toàn cầu diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện mang tên The Famous CFC diễn ra vào ngày 18/4 tới.

Sự kiện mang tên The Famous CFC hứa hẹn trở thành điểm hẹn đáng chú ý dành cho cộng đồng fan "The Blues" tại khu vực Đông Nam Á. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động kết nối người hâm mộ toàn cầu mà Chelsea đang đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Jimmy Floyd Hasselbaink đóng vai trò chủ trì chương trình. Ông không chỉ tham gia giao lưu, ký tặng mà còn chia sẻ những câu chuyện hậu trường về quãng thời gian thi đấu đỉnh cao trong màu áo Chelsea.

Hasselbaink là một trong những chân sút hay nhất lịch sử đội bóng Tây London, nổi bật với khả năng dứt điểm sắc bén và từng 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Sự xuất hiện của ông tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn, đặc biệt với thế hệ người hâm mộ gắn bó với Chelsea từ những năm 2000.

The Famous CFC là trải nghiệm mang tính tương tác cao, khi người hâm mộ có cơ hội tham gia các hoạt động độc quyền, kết nối trực tiếp với thần tượng và hòa mình vào không khí bóng đá đậm chất Anh ngay tại Hà Nội.

Việc Chelsea mang biểu tượng của CLB đến Việt Nam cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Đông Nam Á, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của cộng đồng người hâm mộ khu vực trong chiến lược phát triển toàn cầu của đội bóng.

Highlights Chelsea 0-1 Newcastle United Rạng sáng 15/3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại tối thiểu trước Newcastle United ở vòng 30 Premier League.

Chelsea chốt 3 cái tên thay Enzo Fernandez

Chelsea đang âm thầm chuẩn bị cho kịch bản chia tay Enzo Fernandez, khi tương lai của tiền vệ người Argentina tại Stamford Bridge ngày càng trở nên khó đoán.

6 giờ trước

Không nhận ra Mudryk

Sau hơn 1 năm rưỡi không thi đấu, Mykhailo Mudryk âm thầm chuẩn bị cho ngày trở lại dù tương lai tại Chelsea vẫn là dấu hỏi lớn.

6 giờ trước

Chelsea tìm ra người làm lộ đội hình trước PSG

Chelsea xác nhận tìm ra người làm rò rỉ đội hình trước hai trận gặp PSG, nhưng sự cố này chỉ là một phần trong bức tranh bất ổn nội bộ.

11 giờ trước

Minh Nghi

Chelsea Hà Nội Chelsea

