Không nhận ra Mudryk

Sau hơn 1 năm rưỡi không thi đấu, Mykhailo Mudryk âm thầm chuẩn bị cho ngày trở lại dù tương lai tại Chelsea vẫn là dấu hỏi lớn.

Cầu thủ chạy cánh 25 tuổi chưa ra sân kể từ cuối tháng 11/2024, trước khi nhận án treo giò. Những hình ảnh mới nhất trên mạng xã hội cho thấy anh bắt đầu tập luyện trở lại với cường độ cao. Dù vậy, Mudryk xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác, với mái tóc vàng sẫm dài, để râu và lộ rõ hình xăm, khác xa hình ảnh gọn gàng trước đây.

Địa điểm tập luyện của Mudryk cũng gây bất ngờ khi anh lựa chọn sân của Uxbridge FC, một CLB bán chuyên đang chơi tại Southern League Premier Division (hạng 7 Anh). Sân đấu này chỉ cách trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea chưa đầy một giờ lái xe.

Do án phạt, Mudryk bị hạn chế tiếp cận cơ sở vật chất của CLB cũng như tập luyện cùng đồng đội. Vì vậy, anh phải tự thuê sân, thủ môn và cả HLV riêng để duy trì phong độ. Trong đoạn video được đăng tải, ngôi sao người Ukraine cho thấy thể trạng tốt khi liên tục dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành.

Chelsea vẫn theo dõi sát sao quá trình hồi phục của Mudryk, nhưng khả năng anh trở lại đội một là không rõ ràng. Theo truyền thông Pháp, đội bóng thành London có thể cân nhắc gửi anh sang Strasbourg theo dạng cho mượn.

Trong khi đó, Chelsea bổ sung hàng loạt nhân sự cho cánh như Alejandro Garnacho, Jamie Gittens, và sắp tới là Geovany Quenda. Những cái tên như Pedro Neto hay tài năng trẻ Jesse Derry cũng khiến cuộc cạnh tranh trên hàng công trở nên khốc liệt.

Highlights Chelsea 0-1 Newcastle United Rạng sáng 15/3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại tối thiểu trước Newcastle United ở vòng 30 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD