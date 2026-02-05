Mudryk bị cấm thi đấu vì vạ miệng

Mykhailo Mudryk nhận án cấm 4 tuần từ nền tảng chơi game FACEIT sau khi có hàng loạt phát ngôn bị đánh giá là phản cảm và không phù hợp trong lúc thi đấu.

Mudryk bị cấm trên nền tảng FACEIT.

Theo thông tin từ FACEIT, trong một trận đấu xếp hạng trò Counter-Strike 2 nổi tiếng, Mudryk sử dụng khung chat để đưa ra những nhận xét không phù hợp. Đó đều là các chủ đề mang tính lịch sử phức tạp, gây nhiều tranh cãi và nhạy cảm.

FACEIT cho biết án cấm 4 tuần được ban hành ngay lập tức. Sau khi án phạt kết thúc, tài khoản của Mudryk sẽ bước vào giai đoạn thử thách kéo dài 3 tháng. Nếu tiếp tục vi phạm, cầu thủ này có thể đối mặt với án treo tài khoản dài hạn, thậm chí lên tới một năm.

Nguồn cơn được cho là xuất phát từ việc đối thủ trong game chế giễu Mudryk liên quan đến những rắc rối doping trước đó. Tiền vệ người Ukraine phản ứng lại bằng các bình luận vượt giới hạn cho phép. Động thái xử lý nhanh chóng của nền tảng FACEIT cho thấy lập trường cứng rắn đối với hành vi độc hại trong thể thao điện tử.

Trước đó, Mudryk từng dương tính với chất cấm meldonium vào tháng 12/2024, và tiếp tục cho kết quả dương tính ở một cuộc kiểm tra khác vào tháng 6/2025. Hiện Mudryk đối mặt với nguy cơ bị treo giò dài hạn, qua đó sớm kết thúc sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều cầu thủ bóng đá tham gia esports, vụ việc của Mudryk gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều CĐV đùa vui rằng ngôi sao thuộc biên chế Chelsea có lẽ đã quen với việc bị cấm thi đấu.

