Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mudryk bị cấm thi đấu vì vạ miệng

  • Thứ năm, 5/2/2026 11:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mykhailo Mudryk nhận án cấm 4 tuần từ nền tảng chơi game FACEIT sau khi có hàng loạt phát ngôn bị đánh giá là phản cảm và không phù hợp trong lúc thi đấu.

Mudryk anh 1

Mudryk bị cấm trên nền tảng FACEIT.

Theo thông tin từ FACEIT, trong một trận đấu xếp hạng trò Counter-Strike 2 nổi tiếng, Mudryk sử dụng khung chat để đưa ra những nhận xét không phù hợp. Đó đều là các chủ đề mang tính lịch sử phức tạp, gây nhiều tranh cãi và nhạy cảm.

FACEIT cho biết án cấm 4 tuần được ban hành ngay lập tức. Sau khi án phạt kết thúc, tài khoản của Mudryk sẽ bước vào giai đoạn thử thách kéo dài 3 tháng. Nếu tiếp tục vi phạm, cầu thủ này có thể đối mặt với án treo tài khoản dài hạn, thậm chí lên tới một năm.

Nguồn cơn được cho là xuất phát từ việc đối thủ trong game chế giễu Mudryk liên quan đến những rắc rối doping trước đó. Tiền vệ người Ukraine phản ứng lại bằng các bình luận vượt giới hạn cho phép. Động thái xử lý nhanh chóng của nền tảng FACEIT cho thấy lập trường cứng rắn đối với hành vi độc hại trong thể thao điện tử.

Trước đó, Mudryk từng dương tính với chất cấm meldonium vào tháng 12/2024, và tiếp tục cho kết quả dương tính ở một cuộc kiểm tra khác vào tháng 6/2025. Hiện Mudryk đối mặt với nguy cơ bị treo giò dài hạn, qua đó sớm kết thúc sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều cầu thủ bóng đá tham gia esports, vụ việc của Mudryk gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều CĐV đùa vui rằng ngôi sao thuộc biên chế Chelsea có lẽ đã quen với việc bị cấm thi đấu.

Highlights Chelsea 3-2 West Ham Rạng sáng 1/2, Chelsea ngược dòng thắng West Ham 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Mudryk gây chú ý

Tiền vệ Mykhailo Mudryk vừa gửi thông điệp cảm xúc tới người hâm mộ Chelsea trong ngày đầu năm mới.

18:00 3/1/2026

Mudryk giờ ra sao?

Tròn một năm kể từ ngày Mykhailo Mudryk được ra sân lần cuối cùng trong màu áo Chelsea, ngày trở lại của anh vẫn là dấu hỏi lớn.

00:00 28/11/2025

Diện mạo khác lạ của Mudryk

Mykhailo Mudryk vừa gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới và đảm nhận công việc đặc biệt tại quê nhà Ukraine.

18:00 17/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mudryk Mudryk

Đọc tiếp

Thong diep Hojlund gui ve MU hinh anh

Thông điệp Hojlund gửi về MU

2 giờ trước 11:24 5/2/2026

0

Tiền đạo Rasmus Hojlund công khai gửi lời chúc đến Manchester United trên mạng xã hội, trong bối cảnh anh đang có phong độ tích cực tại Napoli và điều khoản mua đứt dần trở nên rõ ràng.

MU kiem 100 trieu bang nho ban 3 cau thu hinh anh

MU kiếm 100 triệu bảng nhờ bán 3 cầu thủ

2 giờ trước 11:23 5/2/2026

0

Manchester United có cơ hội thu về khoản tiền đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 nhờ bán các cầu thủ đang cho mượn và cắt giảm quỹ lương lớn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý