Tiền vệ Mykhailo Mudryk vừa gửi thông điệp cảm xúc tới người hâm mộ Chelsea trong ngày đầu năm mới.

Mudryk gây chú ý.

Trên trang cá nhân, Mudryk viết: “Chúc mừng năm mới tới tất cả người hâm mộ. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Tôi thấy tất cả tin nhắn ủng hộ và thực sự trân trọng. Xin đừng từ bỏ tôi, bởi tôi cũng chưa bao giờ từ bỏ chính mình. Mong sớm được gặp lại mọi người”.

Lần gần nhất Mudryk ra sân cách đây hơn một năm, trong trận đấu tại Europa Conference League hôm 28/11/2024. Không lâu sau đó, vào tháng 12 cùng năm, Mudryk bị tạm đình chỉ thi đấu sau khi mẫu xét nghiệm của anh cho kết quả dương tính với một chất cấm.

Đến tháng 6/2025, Mudryk bị buộc tội vi phạm quy định chống doping. Nếu bị kết tội, Mudryk có thể đối mặt với án cấm thi đấu lên tới bốn năm, kịch bản có thể giáng đòn mạnh vào sự nghiệp đang ở giai đoạn sung sức của anh.

Kể từ khi vụ việc nổ ra, Mudryk gần như “im hơi lặng tiếng”, chỉ xuất hiện lác đác trên mạng xã hội và tránh xa truyền thông.

Tương lai của Mudryk là dấu hỏi lớn.

Về mặt pháp lý, vụ việc của Mudryk vẫn chưa có hồi kết. Chủ tịch Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA), ông Witold Banka, từng cho biết vào tháng 11/2025 rằng họ vẫn đang chờ quyết định kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Sau đó, WADA sẽ xem xét hồ sơ và có quyền kháng cáo nếu cho rằng án phạt quá nặng hoặc quá nhẹ.

Trước đó, Mudryk khẳng định hoàn toàn bất ngờ với kết quả xét nghiệm và phủ nhận việc cố tình sử dụng chất cấm. Trong tuyên bố sau án treo giò tạm thời, cầu thủ này nhấn mạnh anh chưa từng vi phạm quy định và vẫn tin rằng mình sẽ sớm trở lại sân cỏ.

Trong bối cảnh Chelsea vừa sa thải HLV Enzo Maresca và có động thái cải tổ lực lượng mạnh tay, tương lai của Mudryk vẫn là dấu hỏi lớn.

